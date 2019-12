Corferias se prepara para el gran remate navideño

Del 17 al 22 de diciembre se llevará a cabo el Gran Remate Navideño en Corferias, feria con ingreso gratuito, que contará con la participación de alrededor de 170 expositores que exhibirán productos como: electrodomésticos, lencería, muebles, colchones, decoración y Navidad, utensilios para la cocina, belleza y salud, licores, carros, motos y accesorios para vehículos, juguetería, ropa, calzado y bisutería, bicicletas, complementos nutricionales, deportes y comidas para la época decembrina, todo con precios y descuentos especiales.

La feria además tendrá una zona dedicada a la gastronomía colombiana, con varios platos típicos de la época decembrina, la presencia de coros durante las novenas y un espacio en tarima para que artistas locales y nacionales presenten sus éxitos, como parte de la agenda cultural del evento de ingreso gratuito para todo el público.

“Hemos diseñado actividades y una programación musical que abarca todos los gustos, para que las familias colombianas nos acompañen y disfruten de esta primera versión del evento, al que todos los visitantes ingresan gratuitamente”, afirmó Ricardo Barbosa, jefe de proyecto Corferias-Gran Remate Navideño.

Es así como la agenda musical estará compuesta por artistas de diferentes géneros musicales, como urbanos, salsa, rock alternativo, pop, jazz, tropical, colombiana, balada y popular, entre otros.

Prográmese:

El martes 17 de diciembre, se presentará Dj Bastian, reconocido por sus mezclas de diferentes ritmos musicales, entre los que se destaca el reggaetón. Este mismo día, los visitantes al Gran Remate Navideño disfrutarán de las presentaciones de Latin King, con su ritmo Urbano; y John Amanza, de salsa.

El miércoles 18 de diciembre, a partir de las 2:00 p.m., los visitantes disfrutarán de una tarde crossover de la cual hacen parte Elkin Hurtado, un joven representante del género popular, quien interpretará varios de sus éxitos musicales. A las 3:00 p.m. la agrupación Cristo Hard pondrá a bailar a los visitantes su propuesta de fusión con reggaetón, pop y tropical. La agenda cultural del miércoles finalizará con artistas que interpretan rock alternativo.

El jueves 19 de diciembre, la zumba, el rock y la carranga serán parte de la agenda de ritmos musicales que estarán en la tarima principal del Gran Remate Navideño. Además, Jameson Tradición hará un tributo a ‘Joselito’ a las 6:00 p.m.

El viernes 20 de diciembre la agenda combinará varios ritmos como el mariachi, la salsa y se contará con la presentación de YouJuand, de la Voz Kids, quien cantará varios éxitos musicales.

El sábado 21 de diciembre habrá espacio para apreciar los grupos Danza JP, Vale Crosswhite; la obra de teatro ‘Chismozas de Nazareth’ y a los músicos Mauro Villegos y Santiago Moa.

El domingo 22 de diciembre, el cierre de la feria estará a cargo de los artistas musicales Reburú Folklor, Mario Mendoza, Jairo Bello, Angie Lancheros y el Puma del Vallenato. También se presentará la obra de teatro ‘Dlord’ y un show de violín presentado por Mauricio Vargas.

Todos los días de 5:00 p.m. a 6:00 p.m., se celebrará la tradicional novena navideña, en la que participarán diferentes coros y se presentarán obras de teatro alusivas a la época decembrina y la conmemoración del nacimiento del Niño Jesús.

Horario

El Gran Remate Navideño tendrá los siguientes horarios:

Martes de 12:00 del mediodía a 9 p.m.

Miércoles y jueves de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

Viernes de 11:00 a.m. a 10:00 p.m.

Sábado de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Domingo de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

Los visitantes pueden conocer la agenda*, ingresando a www.granrematenavideno.com