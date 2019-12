EE.UU. lanza segundo misil prohibido por el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, INF (video)

–El Pentágono confirmó el lanzamiento de un misil balístico que impactó a más de 500 kilómetros, una prueba que hubiese estado prohibida bajo el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, (INF, por sus siglas en inglés), del que el presidente, Donald Trump, retiró a Estados Unidos en agosto.

Según un comunicado del Departamento de Defensa, el lanzamiento se realizó este jueves a las 08.30 hora local (16.30 GMT) desde la base Vandenberg de la Fuerza Aérea, al norte de Los Ángeles (California), y cayó en el océano Pacífico.

«El misil de prueba salió de su plataforma estática de lanzamiento y cayó en mar abierto después de volar más de 500 kilómetros», aseguró en un comunicado el Pentágono. Subrayó, además, que «los datos recopilados y las lecciones aprendidas de esta prueba» darán información al «Departamento de Defensa sobre las capacidades futuras del medio alcance».

El Secretario de Defensa Mark T. Esper, señaló en su cuenta en Twitter que la Fuerza Aérea probó con éxito un prototipo de misil balístico convencional lanzado desde tierra y felicitó al equipo conjunto de la industria del gobierno por pasar del concepto al lanzamiento en menos de 9 meses».

Today, @usairforce @30thSpaceWing & @DoDCTO Strategic Capabilities Office successfully tested a prototype conventional, ground-launched ballistic missile. Congrats to the joint gov’t-industry team for going from concept to launch in less than 9 months! pic.twitter.com/PiZw8xXDoY

— Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) December 12, 2019