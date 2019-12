Judicializados integrantes de la organización criminal Titán, dedicada al hurto y receptación de celulares

Loterias

Loterías del 12 de diciembre en Colombia:

Bogotá 9988 – Serie 045

Quindío 1365 – Serie 130

DORADO

Mañana 5128 – Tarde 2506

CULONA:

Día 2238 – Noche 5520

ASTRO SOL

8425 – Signo Sagitario

ASTRO LUNA

8856 – Signo Piscis

PIJAO:

8569

PAISITA:

Día 3007 – Noche 5802

CHONTICO:

Día 9600 – Noche 7937

CAFETERITO:

Tarde 0100 – Noche 5744

SINUANO:

Día 6154 – Noche 9104

CASH THREE:

Día 614 – Noche 994

PLAY FOUR:

Día 6031 – Noche 4598

SAMAN:

3490

CARIBEÑA:

Día 2392 – Noche 3782

WIN FOUR:

0634

EVENING:

8762

MOTILÓN:

Tarde 2271 – Noche 3410

LA FANTÁSTICA:

Día 7012 – Noche 4254

ANTIOQUEÑITA

Día 6974 – Tarde 1904

Paisa Lotto

0392