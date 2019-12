“No debe haber corrupción, ni tampoco ineficiencia”: Peñalosa

El alcalde Enrique Peñalosa expresó su satisfacción tras conocer los resultados del Índice de Transparencia presentado por la Corporación Transparencia por Colombia, la Veeduría Distrital, Probogotá y la Cámara de Comercio de Bogotá, que mostraron que su Gobierno subió 9 puntos en la materia y es ejemplo ante el país de lucha contra la corrupción.

Peñalosa aseguró que la ciudad es líder en transparencia y lucha contra la corrupción a nivel nacional, por encima de las demás ciudades, gracias a que su Administración hizo profundas reformas que siguen dando resultados. Además, destacó que fue la única ciudad que se propuso medirse, luchando contra la corrupción, implementando prácticas transparentes y de eficiencia, y fortaleciendo las instituciones.

«Bogotá es la única entidad territorial que hace este ejercicio para medirse y mejorar, porque nos interesa fortalecer las instituciones y, por supuesto, que no haya no solo corrupción, sino que no haya ineficiencia. Yo diría que en algunos niveles del sector público se presenta corrupción, mucha seguramente en algunas regiones, ¡pero en Bogotá no! Lo que sí se presenta en otros tiempos es, además, ineficiencia. Yo estoy convencido de que van juntas (corrupción e ineficiencia) cuando hay deficiencias, porque cuando hay desorden se crea un campo fértil para la corrupción”, dijo Peñalosa.

El Índice de Transparencia evalúa los riesgos de corrupción administrativa que se presentan en instituciones públicas y que puedan favorecer la ocurrencia de hechos de corrupción. En la primera medición, realizada entre 2016-2017, la ciudad obtuvo 68,7 puntos, y en esta ocasión, 2018-2019, subió 77,7, lo que indica que las medidas implementadas en las entidades de la Alcaldía Peñalosa están arrojando resultados positivos.

Con las 36 entidades públicas distritales evaluadas se logró en un año tomar medidas para profundizar la transparencia en las entidades, fortalecer el acceso a la información pública, aumentar la capacidad institucional en la prevención de los actos de corrupción y generar medidas internas de control y sanción ante los posibles actos de corrupción. Es la primera vez que todas las entidades del Distrito quedan por encima del nivel de riesgo.

El alcalde Peñalosa aseguró que su Administración hizo enormes esfuerzos y buenas prácticas institucionales con el fin de implementar procesos de transparencia, no solo en las entidades de su Alcaldía, sino también en las alcaldías locales.

“Para lograr todo eso hicimos toda clase de esfuerzos: hay que crear instituciones y por eso nosotros desde el comienzo comenzamos a hacer esfuerzos institucionales muy importantes. En las alcaldías locales acabamos con esos pliegos sastre, adoptamos los pliegos tipo, nosotros multiplicamos por 10 el número de proponentes que había en las licitaciones de las alcaldías locales; eso no es casualidad, sino porque realmente se hicieron unos procesos totalmente distintos: para comenzar, acabamos con eso donde las alcaldías locales podían gastarse la plata en cualquier cosa”, afirmó el alcalde Peñalosa.

Estos resultados se suman a la aprobación, mediante documento Conpes, de la primera Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción,?cuyas?acciones planeadas para 10 años convierten a Bogotá en una ciudad pionera y referente en Latinoamérica.??

??

El alcalde Peñalosa señaló que todos estos logros fueron realidad gracias al talento humano de todos los profesionales, que aportaron para que la ciudad se lograra ubicar en con la mejor transparencia.

Por su parte el secretario General, Raúl Buitrago Arias, quien lideró y articuló todo el proceso de transparencia de una manera transversal, celebró los resultados dados a conocer en la medición del Índice de Transparencia:

“Estamos muy orgullosos de la forma como hemos hecho nuestro trabajo, porque ha sido un trabajo con manos limpias, de cara a la ciudadanía y con probidad y transparencia, para administrar los recursos que los bogotanos nos han encomendado a nuestro cuidado y para proveer bienes y servicios que mejoran la calidad de vida de todos los habitantes de esta ciudad. Esta forma de trabajar es hoy confirmada por Transparencia por Colombia, por la Cámara de Comercio, la Veeduría y por ProBogota”, dijo.

“Enrique Peñalosa se trazó la meta de mejorar y fortalecer las instituciones y hoy podemos decirle a la ciudadanía que lo ha logrado”, destacó el secretario Buitrago.

Como parte de los objetivos contemplados en la Política, en lo previsto en el eje sobre medidas anticorrupción, la Alcaldía de Bogotá y la Unidad de Información y Análisis Financiero- UIAF, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, firmaron un pacto de cooperación para aunar esfuerzos que permitan construir lineamientos y/o políticas e implementar buenas prácticas para prevenir posibles casos de corrupción, investigar y sancionar prácticas corruptas, así como compartir información técnica para realizar análisis.?

Bogotá, la mejor ciudad en el Furag

Al Índice de Transparencia se suman los resultados del índice de desempeño municipal evaluado por el Departamento Administrativo de Función Pública, donde Bogotá obtuvo resultados destacados en la medición de su gestión para la vigencia 2018, con 70,6 puntos.

El resultado de este índice demuestra el avance en el cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, de las 48 entidades distritales evaluadas mediante el reporte anual en el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – Furag.

Esta medición representa un logro de la Alcaldía Peñalosa para hacer de la ciudad un referente en gestión pública a nivel territorial.

Los esfuerzos también se han enfocado en mejorar el índice de Gobierno Abierto, en el que Bogotá, de acuerdo con la última medición, aumentó 10 puntos y avanzó 15 puestos, siendo sexto en el escalafón nacional y la primera ciudad capital. Con esta medición, la Procuraduría General de la Nación determina cómo están los entes territoriales en materia de acceso ciudadano a la información y transparencia.?

La ciudad es reconocida por su estrategia de meritocracia

Bogotá ha impulsado procesos meritocráticos y transparentes como estrategia para incorporar profesionales idóneos, íntegros y mejor calificados para ocupar posiciones clave que en el pasado se designaban “a dedo”. De esta manera se garantiza la igualdad de condiciones para que cualquier persona con perfil sólido pueda acceder a un cargo público.

Muestra de lo anterior han sido las cuatro grandes convocatorias para la provisión de más de 5 mil empleos de carrera administrativa, con una participación de más de 185 mil aspirantes, de los cuales el 59 % son mujeres, 41 % hombres y el 12 % de los participantes son residentes de otras ciudades del país, lo que demuestra el impacto de estas acciones en la disminución de brechas de género y en el posicionamiento de Bogotá como una ciudad de oportunidades laborales para todos los colombianos.?

??

También se puede mencionar el caso del proceso de selección de los jefes/asesores de Control Interno, puesto en marcha durante 2017 para ocupar 47 cargos en las entidades distritales (periodo 2018-2022), práctica que en pasadas administraciones no se había observado de forma regular.

Esta labor fue reconocida por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, que destacó a Bogotá por su compromiso con la implementación del mérito para el ingreso al empleo público y por ser la ciudad que en Colombia ha realizado más procesos de selección y ofertado más vacantes en el periodo 2016-2019, orientada por el mejoramiento en la producción de bienes colectivos y la prestación satisfactoria de servicios a los ciudadanos.

La contratación es más transparente en Bogotá

El alcalde Peñalosa señaló dos temas sensibles para el futuro de la ciudad, que fueron rescatados de las manos de la corrupción. El PAE (Programa de Alimentación Escolar) en el sector educación y con la creación del EGAT (Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica) se frenó el desangre en el sector salud.

Con la creación del EAGAT se garantiza la transparencia y objetividad al optimizar los recursos de la salud en el costo de insumos y servicios, con la búsqueda de las mejores alternativas que existen en el mercado.

Con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), Bogotá tiene la calificación más alta del Ministerio de Educación por sus estándares de calidad y ha sido dos veces destacado como ejemplo de transparencia por organizaciones internacionales como Open Contracting Partnership y la OEA.

Además, Bogotá es la primera ciudad del país en utilizar de manera voluntaria la plataforma SECOP II para gestionar todos sus procesos de contratación pública y así pasar de la simple publicidad a una plataforma transaccional que permite realizar el proceso de contratación en línea.

Entidades del Distrito que se destacaron en la medición del Índice de Transparencia

El Índice de Transparencia reveló el ránking de entidades distritales que se destacan por su trabajo que busca la transparencia y la anticorrupción. A continuación las diez primeras:

1. Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal IDPAC.

2. Secretaría de Gobierno.

3. Veeduría Distrital.

4. Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP.

5. Secretaría de Movilidad.

6. Departamento Administrativo del servicio Civil Distrital DASCD.

7. Secretaría de Integración Social.

8. Secretaría de Salud.

9. Secretaría de Educación.

10. Instituto de Desarrollo Urbano IDU.