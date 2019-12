Se encienden las criticas contra Valerie Domínguez por sus vestuario en ‘Yo Me Llamo’

Valerie Domínguez ha sido objeto de una lluvia de comentarios en contra del vestuario que luce durante la nueva temporada del concurso de Caracol TV, ‘Yo Me Llamo’. Las criticas han llegado a tal punto que la modelo, actriz y presentadora se ha posicionado como tendencia en redes.

Destaca entre los comentarios jocosos en contra de la exreina si “todas las noches usa el mismo calzón”, lo que demuestra que los televidentes la han emprendido en contra del uso excesivo de las transparencias por parte de la animadora.

Ante la cascada de criticas, Valerie se ha desenvuelto con elegancia y sin salirse de los estribos. Un ejemplo de esto se dio cuando una internauta señaló: “Superhorrible esos calzones, parecen los de Superman”, a lo cual la presentadora respondió: “Ya quisiera Superman ponerse unos calzones así”.

Aunque también hay seguidores que no dudaron en defender los atuendos que Valerie usa en ‘Yo me llamo’. Algunos salieron en defensa de las sensuales pintas de la modelo: «No sean exagerados, no está mostrando nada», «La que es bonita, no necesita nada más», «No importa tanta tela, lo que importa es el contenido» y «Me encanta esa falda».