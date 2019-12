Supersalud asegura que 10 hospitales del país salieron de «estado crítico»

Al cierre de este año, el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, presentó el balance de los avances alcanzados por el Gobierno Nacional durante el 2019, en materia de inspección vigilancia y control en el sector Salud.

El Funcionario destacó que, a la fecha, cerca de 1´600.000 usuarios del sistema están estrenando EPS, luego de la intervención de la Superintendencia sobre seis EPS que no le estaban garantizando a los usuarios su derecho a la salud y estaban poniendo en riesgo los recursos del sistema.

El balance en esta materia deja a tres EPS: Comfacor, Emdisalud y Cruz Blanca en proceso de liquidación forzosa y a más de 1´300.000 usuarios asignados a otras EPS sobre las que no hay medida de vigilancia especial alguna.

Así mismo, a través de revocatorias parciales Medimás quedó por fuera de los departamentos de Chocó, Sucre y Cesar; Coomeva no siguió operando en Cundinamarca, Meta y Cauca; y Comparta en Bolívar, Cundinamarca y Huila, EPS de donde salieron más 246.000 afiliados en estos territorios, quienes fueron asignados a otras Aseguradoras.

Aristizábal Ángel indicó también que, permanece suspendido el traslado de 1’100.000 usuarios que hoy están en Saludvida, cuya liquidación se frenó por una decisión de un juzgado en Valledupar.

Además de las anteriores acciones, la Supersalud continúa haciéndole seguimiento a 18 EPS que se encuentran en medida especial de vigilancia y con restrucción para recibir nuevos afiliados: Comfasucre, Comfamiliar Huila, Dusakawi, Comfacundi, Convida, Capital Salud, Capresoca, Emssanar, Savia Salud, SOS, Medimás, Ambuq, Comparta, Comfamiliar Cartagena y Bolívar (en su programa de salud), Coomeva, Ecoopsos y Asmet Salud; y vigila el programa de salud de Comfachocó, que está en recuperación.

10 hospitales en estado de ‘reanimación’

A través de la figura de “intervención forzosa para administrar” la Superintendencia Nacional tiene bajo la lupa a 10 hospitales públicos, por el deterioro que los estaba llevando al cierre definitivo.

El balance de la intervención a estos centros asistenciales deja hoy, a dos de esos hospitales, 100% recuperados y operando con todos sus servicios: el Federico Lleras Acosta de Ibagué que ya fue entregado a la Gobernación del Tolima, y el Departamental de Villavicencio que será entregado a principios del 2020 a la nueva administración.

Bajo esta medida también están: el Hospital San José, de Maicao; el Universitario de Sincelejo; el Universitario del Caribe, en Cartagena; el Regional San Andrés, de Chiriguaná, Cesar; el San Andrés, de Tumaco; el Río Grande de la Magdalena, de Magangué, Bolívar; el San Jerónimo, de Montería; y el Alejandro Próspero Reverend, de Santa Marta.

La intervención en estos 10 centros asistenciales, hasta el momento, le permite al país contar con: 98 nuevas camás para pediatría, observación y hospitalización, 14 nueva camillas para pacientes de mayor riesgo y 24 de observación de hombres; 82 nuevos consultorios y 7 salas de cirugía adicionales.

Para la recuperación de estos hospitales, la Superintendencia ha gestionado recursos del FONSAET, por más de $97.000 millones, de estos, $54.984 fueron gestionados en 2018 y se han venido ejecutando en el mejoramiento de las instalaciones y el pago de nómina de 5 hospitales, y, los $42.425 millones restantes, hacen parte de la gestión del 2019 y están en proceso para beneficiar a otros 5 hospitales.

$1.2 billones conciliados para oxigenar la cartera de la salud

Fabio Aristizábal destacó también los resultados alcanzados en las mesas de flujos de recursos y en las jornadas de conciliación, propiciadas por la Entidad en las que además de clarificar las deudas que tienen las EPS y las secretarías de salud con las clínicas y hospitales del país, también se logran acuerdos de pago que ayudan a oxigenar la carteta de estas prestadoras del servico de salud.

Desde el inicio del Gobierno a la fecha, se han conciliado $1.2 billones de pesos así: $669.000 millones en 51 mesas de flujos de recursos y más de $570.000 en las jornadas de conciliación extrajudiciales en derecho, producto de 1.307 acuerdos suscritos en el territorio nacional entre las EPS y las clínicas y hospitales del país.

Sanciones: Supersalud estrenó las herramientas que le da la Ley 1949

Durante el 2019 se impusieron, en primera instancia, 269 sanciones a EPS, IPS, entidades departamentales, entidades municipales, bingos y loterías y a personas naturales, que en conjunto suman más de $60.000 millones de pesos.

El 32% de las sanciones se interpusieron por fallas en la prestación de salud ($29.000 millones), el 57% por incumplimiento de obligaciones de información ($21.000 millones) y el 11% por el inadecuado flujo de recursos del sistema de salud ($9.000 millones).

Para 8 de estas sanciones aplicaron las nuevas medidas y tarifas contenidas en la Ley 1949 de 2019. Estas, equivalen a multas por $11.000 millones, las más relevantes son dos para Medimás, que suman $5.800 millones una de ellas por $4.968 millones, por el no suministro de medicamentos a pacientes trasplantados y por no haber atendido a las órdenes de la Superintendencia para que lo hiciera de inmediato; y otra por $828 millones porque no respondió de manera oportuna a la Superintendencia, quien la requirió por las demoras en la entrega de insumos y servicios a pacientes de alto costo y oncológicos, situación que puso en riesgo la vida y salud de sus afiliados en Cundinamarca.

Durante este año, se han aperturado 70 investigaciones, de las cuales 14 corresponden a hechos cometidos después de divulgada la Ley 1949 de 2019.

Con los ‘dientes’ que le dio esta Ley, la Supersalud recibió este año 330 demandas contra EPS e IPS principalmente, que tienen que ver con la cobertura de los servicios de salud, la libre escogencia de EPS, la multiafiliación y la prestación de servicios no incluidos en el Plan Básico de Salud (antes POS). En total se resolvieron 356, teniendo en cuenta otras que venían de antes de la vigencia de la Ley. En cada caso la decisión se toma antes de 20 días.

Una de esas demandas fue la de Diana Maritza Lizarazo Ríos (nombre cambiado), diagnosticada con cáncer de Linfoma de células B a inicios de este año, a quien le recetaron Bortezomib+R-CVP en ciclos de cada 21 días, pero la EPS se la negó. Demandó ante la Supersalud el 4 de julio pasado y el 24 del mismo mes ya tenía la medicina.

Otro caso es el de un paciente huilense de 58 años, quien padece cáncer de alto grado con diagnóstico de melanoma con metástasis inguinal. El médico le formuló 18 ampollas de Nivolumab 240 mg. pero la EPS no se las suministró,el usuario demandó ante la Supersalud, quien falló ordenando la entrega de los medicamentos en 24 horas.

La Ley también establece que en 60 días se deben resolver las demandas por reembolsos económicos de pagos médicos que se hacen, por ejemplo, cuando un paciente debe comprar los medicamentos o cuando este paga la cuenta de urgencias en una IPS que no tiene contrato con su IPS. Sobre estos temas se recibieron 766 demandas en 2019 y ya se han resuelto 743.

Este año se han recibido otras 248 demandas por devoluciones de facturas entre las entidades del sistema de salud, que se resuelven en un término de 120 días. A la fecha se han resuelto 243.

Aumentaron las quejas

Entre el 1 de enero y el 3 de diciembre los usuarios presentaron 700.985 quejas, lo que representa un incremento del 16% con respecto a 2018, sin tener aún los datos de todo el mes de diciembre de 2019.

De las quejas de 2019, 248.309 implicaron riesgo de vida para los pacientes. Es decir, se aumentaron en 27,6% con respecto a 2018.

El mayor número de quejas fue por falta de oportunidad en la asignación de citas médicas especializadas (152.818), seguida por falta de oportunidad en la entrega de medicamentos, falta de oportunidad en los servicios de imagenología de segundo y tercer nivel, restricción a la libre escogencia de EPS y la demora en los traslados de pacientes.

Las EPS del régimen subsidiado que tuvieron más quejas fueron Capital Salud, Medimás, Saludvida, Savia Salud y Asmet Salud. En el régimen contributivo, las de mayores quejas fueron Medimás, Coomeva, Nueva EPS, Salud Total y Famisanar.

El Magisterio sigue teniendo el mayor número de quejas entre los vigilados de otros regímenes con 25.748.