Cuatro muertos dejó temblor de 6,8 grados en Filipinas

Al menos cuatro personas habrían muerto este domingo tras un fuerte sismo en el sur de Filipinas, que derribó un edificio de tres plantas en el que se temía hubiera víctimas atrapadas, según las autoridades.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología estimó la magnitud del temblor en 6,9 y situó el epicentro unos 6 kilómetros (3,7 millas) al noroeste de la ciudad de Padada, en la provincia de Davao del Sur, a una profundidad de 30 kilómetros (18 millas), atribuyendo el sismo a un movimiento en una falla local. La región ha sufrido varios terremotos en los últimos meses, reportó la agencia de noticias AP.

Una niña murió en un pueblo en Matanao, una ciudad de Davao del Sur, cuando un muro en su casa se derrumbó por el sismo en Filipinas y le cayó sobre la cabeza, según las autoridades citadas por AP.

Sin embargo, el diario británico Daily Mail dijo que ya se confirmó la muerte de tres personas en Padada, pero se desconoce la lista completa de víctimas, según los medios locales.

Un edificio pequeño de tres plantas con una tienda de alimentación se derrumbó en Padada, indicó Douglas Cagas, gobernador de Davao del Sur, y dejó atrapadas a varias personas.

Había una operación de búsqueda y rescate en marcha, indicó a la emisora de radio DZMM, señalando que había un número de heridos aún por determinar en su provincia.

El alcalde de Matanao, Vincent Fernández, dijo que el temblor había causado daños graves en el ayuntamiento, dos pueblos y otros edificios de la localidad, ya afectados por sismos anteriores.

“El temblor fue diferente esta vez, no oscilaba. Era como si un rodillo pasara por debajo”, mencionó a DZMM desde un refugio de emergencias. Durante la entrevista hizo una breve pausa y dijo que la tierra estaba temblando nuevo, en una de las docenas de réplicas del terremoto.

