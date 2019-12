REGALOS DE NAVIDAD Y CUIDADO DE LOS HIJOS

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA

UN AUTO REGALO

En estas fiestas de navidad que se celebran desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero, todo en función de la costumbre de recordar el nacimiento de Emmauel, Jesua, Jehova o Jesús, para los católicos y cristianos el niño Jesús, es tradición que hagamos regalos a las personas que están más cerca de nosotros, como la mamá, el papá, los hermanos, las hermanas, la esposa, el esposo, los hijos, los compañeros, los novios.

Voy ensayar una lista tentativa de regalos para todas estas personas…

Para la mamá: un gracias por la vida y agregue una buena dosis de amor y abrazos y sonrisas por montones…

Para el papá, un gracias por estar siempre cerca de nosotros y agregue una buena dosis de amor y abrazos y sonrisas por montones…

Para los hermanos y hermanas, un gracias por ser nuestros compinches, nuestros parches para lo bueno y agregue una buena dosis de amor y abrazos y sonrisas por montones…

Para la esposa y compañera, un gracias por su solidaridad para alcanzar nuestros éxitos y agregue una buena dosis de amor y abrazos y sonrisas por montones…

Para el esposo y compañero, un gracias por ayudarnos a construir una familia sólida y estable y agregue una buena dosis de amor y abrazos y sonrisas por montones…

Para los hijos e hijas, un gracias por ser la prolongación de nuestra vida y ser mejores que nosotros y agregue una buena dosis de amor y abrazos y sonrisas por montones…

Para nosotros, los auto regalos… los mejores, el auto respeto, la autoestima, la autodisciplina, el reordenar nuestro futuro para ser mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores vecinos y para que aprendamos a dar grandes dosis de amor y abrazos y sonrisas.

Y otros regalos importantes para fortalecer la economía del hogar:

1) Lo primero que debemos hacer es no gastar más de lo que recibimos por salarios, primas, vacaciones y ganancias en nuestra empresa o en nuestro trabajo informal.

2) Tener deudas sobre dinero que no genere ganancias superiores a los intereses que debemos pagar no es un buen negocio.

3) La deuda que adquirimos para comprar la casa se justifica porque los intereses son menores que el arriendo que deberíamos pagar.

4) La del carro se justifica por comodidad familiar y por ahorro en el transporte público, pero no siempre debemos utilizar el carro particular. El taxi contratado es una excelente opción para desplazarse. El servicio de buses y Transmilenio es excelente si logramos el uso con civismo y decencia.

Una infidencia que puede ayudar a solventar el tema de los regalos. Y lo hago con mucho respeto. Es posible que tengamos en casa unos bolígrafos sin estrenar… ¿Para qué los guardamos? Otros lo pueden necesitar y son un buen regalo. O un CD repetido… o botellas de vino que no vamos a consumir… o un libro repetido… regalemos muchos libros porque necesitamos recuperar el amor por la lectura y el saber que LOS LIBROS SON NUESTROS MEJORES AMIGOS. O nos hicieron llegar varias tortas de navidad y es generoso compartirlas.

Este bondadoso recicle nos puede ayudar para salir con un buen regalo de navidad. Además agregue una buena dosis de amor y abrazos y sonrisas por montones…

NAVIDAD SIN PÓLVORA Y SIN LICOR

Estamos en navidad y todo debe ser alegría y felicidad. Por esta razón se recomienda y se hace énfasis en la obligación de que los niños y niñas, es decir los menores de 18 años, no manipulen pólvora ni ingieran bebidas alcohólicas.

Respecto de la pólvora es importante anotar que se trata de una sustancia altamente peligrosa. La experiencia nos enseña que muchos niños y niñas han sufrido quemaduras graves, desfiguraciones y no pocos han perdido la vida.

La idea es que en este diciembre y el próximo enero no haya un solo niño lesionado y menos con pólvora.

Los defensores de familia, los comisarios de familia, la policía de infancia y adolescencia y por supuesto que los padres y madres de familia, los abuelos y quienes tengan a su cargo la custodia de los menores deben estar atentos para que sus custodiados no tengan acceso a la pólvora.

Además la pólvora cuando se hacen explotar varios cohetes al tiempo genera la impresión de que nos encontramos en medio de una guerra, la que persiste en varios espacios de ciudades y pueblos de Colombia y los animales de estresan, buscan refugio y hasta las plantas sienten el fragor de la batalla.

No atentemos contra la vida en todas sus formas: Humana, animal y vegetal. Paz entre los hombres, con los animales y con el ambiente que aun con tantas leyes y declaraciones y brindis en salones con arreglos de soberanos, está herido de muerte como pasa con la minería y la deforestación.

Y en cuanto al licor se refiere debemos recordar que está prohibido el consume por menores de edad. Con la ingesta de una sola cerveza o de un solo trago se viola la ley y las personas que lo permiten se exponen a ser sancionadas.

Es muy triste el espectáculo que da un borracho y todavía más triste el que da una mujer borracha y más si se trata de niños o niñas.

Que en esta navidad no haya un solo niño o niña borrachos y que los niños y niñas solo tengan razones para entonar NOCHE DE PAZ y otras canciones semejantes.

P.D. Y que haya CERO EMBARAZOS EN MENORES DE 22 o 25 AÑOS y por supuesto que CERO EMBARAZOS NO DESEADOS.

Paz y amor es sus familias y feliz navidad y próspero año sin pólvora ni bebidas embriagantes. Feliz navidad y próspero año.

Bogotá, del 16 al 29 de diciembre de 2019

