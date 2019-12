Clásicos de Navidad y música popular de diciembre con la Orquesta Filarmónica

En un mismo concierto se escucharán los sonidos de Tchaikovsky, Strauss y Richie Ray y Bobby Cruz. Se trata del espectacular show de Navidad que presentará el 19 de diciembre la Orquesta Filarmónica de Bogotá, bajo la dirección de Andrés Felipe Jaime. Estarán acompañadas en tarima por el Coro Filarmónico Juvenil y la Sociedad Coral Santa Cecilia.

La cita es en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, a partir de las 8:00 p.m. Las boletas están disponibles desde $20.000 en PrimeraFila.

Programa

Polka Truenos y Relámpagos Op.324. Johann Strauss

Marcha Radetzky. Johann Strauss

Suite del Cascanueces: Mirlitons, Danza del hada de Azúcar, Vals de las Flores. P. I. Tchaikovsky

A Christmas Festival. Leroy Anderson

All I Want for Christmas. M. Carey – W. Afanasieff – Arreglo: Nicolás Ospina

Noche de Paz. Franz Gruber – Arreglo: Victoriano Valencia

Bella es la Navidad. Richie Ray y Bobby Cruz – Arreglo: Victoriano Valencia

Navidad Filarmónica: Faltan Cinco Pa’ las Doce / Año Nuevo – Arreglo: Victoriano Valencia

Metodología: Concierto

Entidad a cargo: Orquesta Filarmónica de Bogotá

Categorias: Cultura

Costo: Boletas desde $20.000

Día de inicio: Jueves, Diciembre 19, 2019

Horario: 8:00 p.m.

Lugar: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo