Francia: nueva jornada de manifestaciones que no ceden ante la Navidad

Loterias

Loterías del 15 de diciembre en Colombia:

DORADO

Noche 7732

CULONA:

Noche 7732

ASTRO LUNA

6456 – Signo Géminis

PIJAO:

9528

PAISITA:

Día 2190 – Noche 6664

CHONTICO:

Día 3696 – Noche 5719

CAFETERITO:

Noche 7042

SINUANO:

Día 6453 – Noche 6331

CASH THREE:

Día 429 – Noche 393

PLAY FOUR:

Día 8367 – Noche 7035

SAMAN:

0617

CARIBEÑA:

Día 7175 – Noche 6942

WIN FOUR:

5773

EVENING:

7206

MOTILÓN:

Tarde 6938 – Noche 0950

LA FANTÁSTICA:

Noche 7883

ANTIOQUEÑITA

Día 9335 – Tarde 4687

RESULTADOS DEL SÁBADO 14 DE DICI

Baloto 11 21 33 39 43 08

Revancha 01 08 09 22 23 07

Boyacá 7130 – Serie 120

Cauca 6609 – Serie 113