Loterias

Loterías del 16 de diciembre en Colombia:

Cundinamarca 8518 – Serie 000

Tolima 5490 – Serie 066

DORADO

Mañana 6258 – Tarde 7189

CULONA:

Día 3049 – Noche 0208

ASTRO SOL

1311 – Signo Escorpión

ASTRO LUNA

7236 – Signo Tauro

PIJAO:

9801

PAISITA:

Día 7969 – Noche 7616

CHONTICO:

Día 7470 – Noche 9792

CAFETERITO:

Tarde 5086 – Noche 2294

SINUANO:

Día 3518 – Noche 2581

CASH THREE:

Día 317 – Noche 039

PLAY FOUR:

Día 6380 – Noche 8232

SAMAN:

3588

CARIBEÑA:

Día 6474 – Noche 7119

WIN FOUR:

7372

EVENING:

8802

MOTILÓN:

Tarde 7552 – Noche 2491

LA FANTÁSTICA:

Día 3847 – Noche 1382

ANTIOQUEÑITA

Día 0685 – Tarde 9730