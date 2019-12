Se presentó error en Senado durante discusión de reforma tributaria

Por el reglamento del Congreso las sesiones después de las cuatro horas deben declararse permanentes por disposición de los legisladores, pero en la sesión de este martes se les olvidó y se pasaron del tiempo, por lo que se tuvo que levantar la sesión.

Al respecto, Lidio García, presidente del Congreso , explicó que: “Siempre se avisa unos minutos antes de que se llegue al tiempo, en el caso de hoy se le pasó a todo el mundo y nos dimos cuenta después. Lo que se haga sin declarar la sesión formal es ilegal. Se votaron todos los impedimentos así que se deben revisar todos los videos para determinar desde dónde debemos empezar de nuevo”.

La plenaria del Senado inició hoy la discusión del proyecto de la Reforma Tributaria, sesión en la que se presentó la ponencia alternativa o negativa, a cargo de los senadores Gustavo Bolívar, de la coalición Decentes, e Iván Marulanda, Alianza Verde.

La iniciativa tiene como propósito adptar normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, conforme a los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 o de Financiamiento.

En desarrollo de la sesión, el legislador Bolívar hizo la presentación de la ponencia negativa al señalar que la iniciativa atenta contra democracia, el bienestar de las personas más vulnerables, pero por el contrario beneficia a los más pudientes del país.

“Esta es una Ley de desigualdad, al aprobar esta reforma sembrarán una semilla de inconformismo en los colombianos, quienes tendrán que seguir marchando. Estamos en un país mal diseñado y uno de los más desiguales del mundo. No se ha legislado para las personas que ganan menos de un salario mínino en el país, los que padecen el mal servicio de salud, de educación. Con esta reforma se regalarán 10 billones a los ultra ricos y en el año 2021 el déficit será bárbaro. No tiene responsabilidad, ni humanidad aprobar una Ley para beneficiar a los más ricos del país”.

Respecto a la misma ponencia, el senador Iván Marulanda (Alianza Verde) dijo: “Este es un régimen trágico, un mecanismo perverso de la concentración de la riqueza. Esta es una Ley que le drena al erario público, 9 billones de pesos para recuperar 3 billones, no tiene razón de ser. Proponemos que se archive y que nos sentemos a construir un Sistema Tributario Estructural, en los que ganan más paguen más”.

Seguidamente sostuvo: “El progreso del país no lo podemos seguir midiendo a través de las cifras, hay que verla en los ojos de los niños, los barrios pobres, para que perciban las necesidades que tienen y así se pueda legislar para ellos”.

Es de indicar que durante las primero cuatro horas de la sesión, la plenaria del Senado votó los impedimentos presentados por los congresistas sobre el estudio del proyecto de ley.

Los coordinadores ponentes para segundo debate de la iniciativa son los senadores, Fernando Araújo Rumie (Centro Democrático), Richard Aguilar (Cambio Radical), Rodrigo Villalba (Partido Liberal), Efraín Cepeda Sarabia y David Barguil, (Partido Conservador).

Inicialmente a los senadores Andrés García Zucardi (Partido de la U), María del Rosario Guerra de la Espriella (Centro Democrático), Gustavo Bolívar(Decentes), Richard Aguilar, Efraín Cepeda Sarabia, Rodrigo Villalba, Iván Marulanda (Alianza Verde), Fabio Amín (Partido Liberal), se les aceptó los impedimentos durante el estudio de la iniciativa en Comisiones Conjuntas.

Impedimentos por aportes a campaña

Seguidamente las votaciones de los impedimentos se organizaron en bloques. Con 56 votos fueron negados los impedimentos de los senadores, Fabio Amín Saleme, Iván Cepeda, Miguel Amín, Gabriel Velasco, Nicolás Pérez Vásquez, por la causal de donaciones o aportes. También con 56 votos fueron negados los impedimentos, por el mismo motivo, a los senadores Álvaro Uribe, Aída Avella, John Besaile Fayad, Maritza Martínez y José David Name,

De la misma manera y por la misma causal fueron negados 56 votos, los impedimentos de los congresistas Antanas Mockus, Paola Holguín, Carlos Andrés Trujillo, Horacio y José Serpa, por la causal de aportes o contribuciones a la campaña. Asimismo, con 52 votos se negaron los impedimentos de los senadores; Ernesto Macías, Myriam Paredes, Sandra Ortiz e Iván Darío Agudelo Zapata.

También se negaron con 54 votos, los impedimentos de los legisladores Luis Fernando Velasco Chaves, Carlos Fernando Motoa y Temistocles Ortega. Igualmente, a los senadores Julián Gallo, Griselda Lobo, Victoria Sandino, con 54 votos por el sí y 8 por el no. Por la misma causal se rechazaron con 56 votos, los impedimentos a los senadores; Jaime Durán, Soledad Tamayo, Miguel Ángel Pinto, Roy Barreras, Andrés Pinto y Samy Merheg.

Impedimentos por familiares:

Por causal de tener familiares o parientes en sociedades, que puedan ser afectados o beneficiados, con la aprobación de la Reforma Tributaria, los senadores Álvaro Uribe, Ruby Chagüi, Pola Holguín, Paloma Valencia, presentaron impedimentos, los cuales fueron negados con 54 votos por el no. Por la misma causal se les negó con 52 votos, los impedimentos a los congresistas Samy Merheg, Claudia Castellanos, Sandra Ortiz, Armando y Nadia Blel.

Otros Impedimentos:

Se les negó a los impedimentos a los senadores Aydé Lizarazo, Ana Paola Agudelo, Miguel Ángel Pinto, Jaime Durán, por tener familiares que desempeñan actividades económicas. Asimismo, se podrían ver afectados en su condición de pensionados. Por el mismo motivo se les negó a los senadores, Carlos Meisel, Iván Darío Agudelo, Carlos Felipe Mejía, Jorge Eduardo Londoño.

También con 56 votos por el no, se les negó los impedimentos a los senadores Laura Fortich, Luis Eduardo Díaz Granados y José David Name. Al igual que a los senadores Rossevelt Rodríguez, María Fernanda Cabal, Ana Paola Agudelo, Aydé Lizarazo, Carlos Guevara, con 50 votos por el no.

La senadora Daira Galvis (Cambio Radical) presentó su impedimento por estar vendiendo un inmueble de su propiedad y se puede ver afectada por los impuestos, éste fue negado con 54 votos por el no. Entre tanto, el senador Santiago Valencia, presentó su impedimento al artículo 30 del proyecto de Ley, por tener un familiar, en primer grado de consanguinidad en la actividad diplomática. Los senadores Nadia Blel, Guillermo García Realpe y Paloma Valencia, presentaron impedimentos, por tener familiares en el servicio en el exterior, estos fueron negados con 53 votos.