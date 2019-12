Inauguran nueva sala de cirugía en el Hospital Militar

El Ministro de Defensa, Holmes Trujillo, inauguró este miércoles en el Hospital Militar Central una nueva sala de cirugía que beneficiará a los más de 675.000 usuarios del subsistema de salud de las Fuerzas Militares.

“Las Salas de Cirugía del Hospital Militar, incluida la que hoy ponemos en servicio, funcionarán las 24 horas del día para la atención quirúrgica de pacientes ambulatorios y hospitalizados en diferentes especialidades”, reveló Trujillo.

El titular de la cartera de Defensa informó, además, que dentro de las medidas tomadas para mejorar los servicios de sanidad para los integrantes de la Fuerza Pública y sus familias está el saneamiento de las deudas que tenía el subsistema con la red externa y el Hospital Militar.

“Pagamos el total de la deuda de la vigencia 2018 del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, distribuida en pagos por valor de $ 101.391 millones a las IPS de la red externa y $148.533 millones al Hospital Militar Central, para un total de $249.924 millones. Y pagamos el total de las deudas del subsistema de salud de la Policía de la vigencia 2018 por un valor de 115.990 millones de pesos”, dijo el alto funcionario.

Holmes Trujillo, Ministro de Defensa, también aseguró que se han tomado otro tipo de medidas para mejorar la atención de los usuarios del sistema de salud militar y policial, entre ellas mejorar las frecuencias de asignación de citas.

“Desde el primer día que asumí como Ministro de Defensa me comprometí a conseguir que la atención en salud para los soldados sea de alta calidad. Por ejemplo: impartí instrucciones precisas para ampliar los horarios de atención. He pedido que se haga todo lo necesario para mejorar las frecuencias de asignación de citas. Que haya disponibilidad de varios medios para la solicitud de citas incluyendo el uso de tecnologías para teléfonos móviles. Estos servicios no pueden seguir sometidos a las viejas ventanillas”, afirmó el Ministro.

El jefe de la cartera de Defensa visitó a los militares heridos que se recuperan en este centro asistencial y les entregó el Correo de la Gratitud, mensajes con los que los colombianos envían un saludo navideño a los uniformados.