Carta de Trump a Pelosi: El juicio es un abuso de poder y un intento de golpe ilegal partidista

–En momentos en que la Cámara de Representantes se apresta a votar (este miércoles) la acusación formal para enviarlo a juicio, el presidente Donald Trump expresó su más fuerte y poderosa protesta y calificó el proceso en su contra como «un intento de golpe ilegal partidista» con el que los demócratas «declaran una guerra abierta contra la democracia».

«Este ‘impeachment’ representa un abuso de poder sin precedentes e inconstitucional por legisladores demócratas, inigualable en casi dos siglos y medio de la historia legislativa estadounidense», precisa Trump en una extensa carta que envió a la presidente de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi.

Según el mandatario «al proceder a su ‘impeachment’ inválido, [los demócratas] están violando sus juramentos, están rompiendo su lealtad a la Constitución y están declarando una guerra abierta contra la democracia estadounidense».

Finalmente, Trump aconseja a Pelosi y «los demócratas altamente partidistas en el Congreso» poner fin a esta «fantasía sobre el ‘impeachment’ y volver al trabajo» en favor de los estadounidenses.

A propósito, Pelosi declaró que este miércoles «la Cámara de Representantes ejercerá uno de los poderes más solemnes que nos otorga la Constitución, al votar para aprobar dos artículos de destitución contra el presidente de Estados Unidos».

«Muy tristemente, los hechos han dejado claro que el presidente abusó de su poder para su propio beneficio personal y político, y que obstruyó el Congreso, demandando además estar por encima de la rendición de cuentas, por encima de la Constitución y por encima del pueblo estadounidense. (….) En América, nadie está por encima de la ley”, advirtió Pelosi.

A continuación transcribimos el texto integral de la misiva:

La Honorable Nancy Pelosi

Presidenta de la Cámara de Representantes

Washington, DC 20515

Estimada Señora Presidenta:

Escribo para expresar mi protesta más fuerte y poderosa contra la cruzada de juicio político partidista que persiguen los demócratas en la Cámara de Representantes. Esta acusación representa un abuso de poder sin precedentes e inconstitucional por parte de legisladores demócratas, inigualable en casi dos siglos y medio de historia legislativa estadounidense.

Los Artículos de Acusación presentados por el Comité Judicial de la Cámara no son reconocibles bajo ningún estándar de teoría constitucional, interpretación o jurisprudencia. No incluyen delitos, delitos menores ni delitos de ningún tipo. ¡Has abaratado la importancia de la palabra muy fea, destitución!

Al proceder con su destitución inválida, está violando sus juramentos de cargo, está rompiendo su lealtad a la Constitución y está declarando una guerra abierta contra la democracia estadounidense. Te atreves a invocar a los Padres Fundadores en la búsqueda de este esquema de anulación de elecciones; sin embargo, tus acciones rencorosas muestran un desprecio ilimitado por la fundación de Estados Unidos y tu conducta atroz amenaza con destruir lo que nuestros Fundadores prometieron construir. Incluso peor que ofender a los Padres Fundadores, usted está ofendiendo a los estadounidenses de fe al decir continuamente «Rezo por el Presidente», cuando sabe que esta declaración no es cierta, a menos que sea en sentido negativo. Es algo terrible lo que estás haciendo, pero tendrás que vivir con eso, ¡no yo!

Su primer reclamo, «Abuso de poder», es una invención de su imaginación completamente falsa, sin mérito y sin fundamento. Sabes que tuve una conversación totalmente inocente con el Presidente de Ucrania. Luego tuve una segunda conversación que fue mal citada, mal caracterizada y tergiversada de manera fraudulenta. Afortunadamente, se tomó una transcripción de la conversación, y usted sabe por la transcripción (que estuvo disponible de inmediato) que el párrafo en cuestión era perfecto. Le dije al presidente Zelensky: «Sin embargo, me gustaría que nos hicieras un favor, porque nuestro país ha pasado por mucho y Ucrania sabe mucho al respecto». Le dije que nos hiciera un favor, no a mí y a nuestro país., no una campaña. Luego mencioné al Fiscal General de los Estados Unidos. Cada vez que hablo con un líder extranjero, pongo los intereses de Estados Unidos primero, tal como lo hice con el presidente Zelensky.

Usted está convirtiendo un desacuerdo político entre dos ramas del gobierno en un delito impecable: no es más legítimo que el Poder Ejecutivo acusar a los miembros del Congreso de delitos por el ejercicio legal del poder legislativo.

Usted sabe muy bien que el vicepresidente Biden usó su oficina y $ 1 mil millones de dólares de ayuda estadounidense para obligar a Ucrania a despedir al fiscal que estaba cavando en la compañía pagando a su hijo millones de dólares. Lo sabes porque Biden se jactó de ello en video. Biden declaró abiertamente: “Dije: ‘Te estoy diciendo que no recibirás los mil millones de dólares’ … Los miré y dije: ‘Me voy en seis horas. Si el fiscal no es despedido, no obtendrá el dinero ‘. Bueno, hijo de puta. Fue despedido «. Incluso Joe Biden admitió hace unos días en una entrevista con NPR que» se veía mal «. Ahora está tratando de acusarme acusándome falsamente de hacer lo que Joe Biden ha admitido que realmente hizo.

El presidente Zelensky ha declarado repetidamente que no hice nada malo y que no hubo presión. Además enfatizó que era una «buena llamada telefónica», que «no siento presión», y subrayó explícitamente que «nadie me presionó». El Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania declaró muy claramente: «Nunca he visto un vínculo directo entre investigaciones y asistencia de seguridad «. También dijo que no había» presión «. El senador Ron Johnson de Wisconsin, un partidario de Ucrania que se reunió en privado con el presidente Zelensky, dijo:» En ningún momento durante esta reunión … Zelensky mencionó algo así. o cualquier ucraniano que sintiera presión para hacer algo a cambio de la ayuda militar ”. Se han celebrado muchas reuniones entre representantes de Ucrania y nuestro país. Ucrania nunca se quejó de la presión aplicada, ¡ni una sola vez! El embajador Sondland testificó que le dije: “No quid pro quo. No quiero nada. No quiero nada. Quiero que el presidente Zelensky haga lo correcto, haga lo que hizo «.

El segundo reclamo, llamado «Obstrucción del Congreso», es absurdo y peligroso. Los demócratas de la Cámara de Representantes están tratando de destituir al Presidente de los Estados Unidos, debidamente elegido, por afirmar los privilegios constitucionales que han sido reivindicados de manera bipartidista por las administraciones de ambos partidos políticos a lo largo de la historia de nuestra nación. Bajo ese estándar, cada presidente estadounidense habría sido acusado muchas veces. Como advirtió el profesor de derecho liberal Jonathan Turley al dirigirse a los demócratas del Congreso: «No puedo enfatizar esto lo suficiente … si acusas a un presidente, si cometes un alto delito y un delito menor al ir a los tribunales, es un abuso de poder». Es tu abuso de poder. Estás haciendo precisamente lo que estás criticando al presidente por hacer ”.

Todos, incluido usted, saben lo que realmente está sucediendo. Su candidato elegido perdió las elecciones en 2016, en un deslizamiento de tierra del Colegio Electoral (306-227), y usted y su partido nunca se han recuperado de esta derrota. ¡Has desarrollado un caso completo de lo que muchos en los medios llaman Síndrome de trastorno de Trump y, lamentablemente, nunca lo superarás! No está dispuesto ni puede aceptar el veredicto emitido en las urnas durante la gran elección de 2016. Por lo tanto, ha pasado tres años consecutivos intentando anular la voluntad del pueblo estadounidense y anular sus votos. ¡Ves a la democracia como tu enemigo!

Ponente Pelosi, usted admitió la semana pasada en un foro público que el esfuerzo de juicio político de su partido se lleva a cabo durante «dos años y medio», mucho antes de que escuchara una llamada telefónica con Ucrania. Diecinueve minutos después de que hice el juramento del cargo, el Washington Postpublicó una historia titulada, «La campaña para enjuiciar al presidente Trump ha comenzado». Menos de tres meses después de mi toma de posesión, la representante Maxine Waters declaró: «Voy a luchar todos los días hasta que sea destituido». Los demócratas de la Cámara presentaron la primera resolución de juicio político. contra mí a los pocos meses de mi toma de posesión, por lo que se considerará una de las mejores decisiones de nuestro país, el despido de James Comey (ver Informes del Inspector General), que el mundo ahora sabe que es uno de los policías más sucios que nuestra nación haya visto. Una congresista despotricante y furiosa, Rashida Tlaib, declaró pocas horas después de que asumió el cargo: «Vamos a entrar allí y vamos a acusar a la madre». El representante Al Green dijo en mayo: » Me preocupa que si no acusamos a este presidente, será reelegido ”. Una vez más, usted y sus aliados dijeron: y lo hizo, todas estas cosas mucho antes de que haya oído hablar del presidente Zelensky o cualquier cosa relacionada con Ucrania. Como saben muy bien, esta campaña de juicio político no tiene nada que ver con Ucrania, ni con la conversación totalmente apropiada que tuve con su nuevo presidente. ¡Solo tiene que ver con su intento de deshacer las elecciones de 2016 y robar las elecciones de 2020!

El congresista Adam Schiff hizo trampa y mintió hasta el día de hoy, incluso llegando a inventar fraudulentamente, de la nada, mi conversación con el presidente Zelensky de Ucrania y leer este lenguaje de fantasía al Congreso como si fuera dicho por yo. Sus desvergonzadas mentiras y engaños, que datan desde el engaño de Rusia, es una de las principales razones por las que estamos aquí hoy.

Usted y su grupo están desesperados por distraerse de la extraordinaria economía de Estados Unidos, el increíble auge de empleos, el mercado de valores récord, la creciente confianza y el florecimiento de los ciudadanos. Su grupo simplemente no puede competir con nuestro récord: 7 millones de nuevos empleos; el desempleo más bajo de la historia para afroamericanos, hispanoamericanos y asiáticoamericanos; un militar reconstruido; un VA completamente reformado con elección y responsabilidad para nuestros grandes veteranos; más de 170 nuevos jueces federales y dos jueces de la Corte Suprema; recortes históricos de impuestos y regulaciones; la eliminación del mandato individual; el primer descenso en los precios de los medicamentos recetados en medio siglo; la primera nueva rama del Ejército de los Estados Unidos desde 1947, la Fuerza Espacial; fuerte protección de la Segunda Enmienda; reforma de la justicia penal; un derrotado califato de ISIS y el asesinato del líder terrorista número uno del mundo, al-Baghdadi; el reemplazo del desastroso acuerdo comercial del TLCAN con el maravilloso USMCA (México y Canadá); un acuerdo comercial innovador de la Fase Uno con China; nuevos acuerdos comerciales masivos con Japón y Corea del Sur; retirada del terrible acuerdo nuclear de Irán; cancelación del injusto y costoso Acuerdo Climático de París; convertirse en el principal productor de energía del mundo; reconocimiento de la capital de Israel, apertura de la embajada estadounidense en Jerusalén y reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán; una reducción colosal en los cruces fronterizos ilegales, el final de Catch-and-Release y la construcción del Muro Fronterizo Sur, y eso es solo el comienzo, hay mucho más. No puede defender sus políticas extremas: fronteras abiertas, migración masiva, alta criminalidad,

No hay nada que prefiera hacer antes que dejar de referirme a su partido como los demócratas que no hacen nada. Desafortunadamente, no sé si alguna vez me darás la oportunidad de hacerlo.

Después de tres años de investigaciones injustas e injustificadas, 45 millones de dólares gastados, 18 fiscales demócratas enojados, toda la fuerza del FBI, encabezada por líderes ahora probados como totalmente incompetentes y corruptos, ¡no ha encontrado NADA! Pocas personas en posición alta podrían haber soportado o pasado esta prueba. Usted no sabe, ni le importa, el gran daño y el daño que ha infligido a los maravillosos y amorosos miembros de mi familia. Usted realizó una investigación falsa sobre el Presidente de los Estados Unidos elegido democráticamente, y lo está haciendo nuevamente.

No hay muchas personas que podrían haber recibido el castigo infligido durante este período de tiempo y, sin embargo, haber hecho tanto por el éxito de Estados Unidos y sus ciudadanos. Pero en lugar de poner a nuestro país primero, ha decidido deshonrar aún más a nuestro país. Usted falló por completo con el informe Mueller porque no había nada que encontrar, por lo que decidió tomar el siguiente engaño, la llamada telefónica con Ucrania, a pesar de que era una llamada perfecta. Y, por cierto, cuando hablo con países extranjeros, hay muchas personas, con permiso, escuchando la llamada en ambos lados de la conversación.

Ustedes son los que interfieren en las elecciones de Estados Unidos. Ustedes son los que están subvirtiendo la democracia de Estados Unidos. Ustedes son los que obstruyen la justicia. Ustedes son los que traen dolor y sufrimiento a nuestra República para su propio beneficio egoísta personal, político y partidista.

Antes del engaño de la acusación, era la caza de brujas rusa. Contra toda evidencia, e independientemente de la verdad, usted y sus diputados afirmaron que mi campaña coludió con los rusos: una mentira grave, maliciosa y difamatoria, una falsedad como ninguna otra. Forzaste a nuestra nación a través de la agitación y el tormento sobre una historia totalmente inventada, que Hillary Clinton y el DNC compraron ilegalmente a un espía extranjero para atacar nuestra democracia. Sin embargo, cuando la monstruosa mentira fue desacreditada y esta conspiración demócrata se disolvió en polvo, no te disculpaste. No te retractaste. No pediste ser perdonado. No mostrabas remordimiento, ni capacidad de autorreflexión. En cambio, perseguiste tu próxima cruzada calumniosa y viciosa: ideaste un intento de incriminar y difamar a una persona inocente. Todo esto fue motivado por el cálculo político personal. Su portavoz y su partido son tomados como rehenes por sus representantes más desquiciados y radicales de la extrema izquierda. Cada uno de sus miembros vive con el temor de un retador socialista primario: esto es lo que impulsa la acusación. Mire al retador del congresista Nadler. Mírate a ti mismo y a los demás. No derribes nuestro país con tu fiesta.

Si realmente se preocupara por la libertad y la libertad de nuestra nación, entonces estaría dedicando sus vastos recursos de investigación a exponer toda la verdad sobre los horribles abusos de poder del FBI antes, durante y después de las elecciones de 2016, incluido el uso de espías contra mi campaña, la presentación de pruebas falsas a un tribunal de la FISA y el ocultamiento de pruebas exculpatorias para incriminar a los inocentes. El FBI tiene grandes y honorables personas, pero el liderazgo era inepto y corrupto. Pensaría que estas revelaciones te horrorizarían personalmente, porque en tu conferencia de prensa el día que anunciaste la acusación, vinculaste el esfuerzo de acusación directamente al engaño de Rusia completamente desacreditado, declarando dos veces que «todos los caminos conducen a Putin», cuando Sé que es una mentira abyecta.

Cualquier miembro del Congreso que vote a favor de la destitución —en contra de cualquier fragmento de verdad, hecho, evidencia y principio legal— muestra cuán profundamente injurian a los votantes y cuán verdaderamente detestan el orden constitucional de Estados Unidos. Nuestros Fundadores temieron la tribalización de la política partidista, y ustedes están dando vida a sus peores temores.

Peor aún, he sido privado del debido proceso constitucional básico desde el comienzo de esta estafa de juicio político hasta el presente. Se me han negado los derechos más fundamentales otorgados por la Constitución, incluido el derecho a presentar pruebas, tener mi propio abogado presente, confrontar a los acusadores y llamar e interrogar a testigos, como el supuesto denunciante que inició todo este proceso. engaño con un informe falso de la llamada telefónica que no guarda relación con la llamada telefónica real que se realizó. Una vez que presenté la llamada transcrita, que sorprendió y conmocionó a los estafadores (nunca pensaron que se presentaría tal evidencia), el llamado denunciante y el segundo denunciante desaparecieron porque los atraparon, su informe fue un fraude, y ellos ya no iban a estar disponibles para nosotros.

Se dio más debido proceso a los acusados ??en los juicios de brujas de Salem.

Usted y otros miembros de sus comités han dicho durante mucho tiempo que la acusación debe ser bipartidista, no lo es. Dijiste que era muy divisivo, ciertamente lo es, incluso mucho más de lo que creías posible, ¡y solo empeorará!

Esto no es más que un intento de golpe de estado ilegal y partidista que, según el sentimiento reciente, fracasará gravemente en la casilla de votación. No solo me persigue, como presidente, persigue a todo el Partido Republicano. Pero debido a esta colosal injusticia, nuestro partido está más unido que nunca. La historia lo juzgará severamente a medida que avance con esta farsa de juicio político. Su legado será convertir a la Cámara de Representantes de un cuerpo legislativo venerado en una Cámara Estelar de persecución partidista.

Quizás lo más insultante de todo es su falsa muestra de solemnidad. Aparentemente tienes tan poco respeto por el pueblo estadounidense que esperas que crean que te estás acercando a este juicio de manera sombría, reservada y de mala gana. Ninguna persona inteligente cree lo que estás diciendo. Desde el momento en que gané las elecciones, el Partido Demócrata ha sido poseído por Impeachment Fever. No hay reticencias. Esto no es un asunto sombrío. Se burla de la acusación y apenas oculta su odio hacia mí, hacia el Partido Republicano y hacia decenas de millones de estadounidenses patrióticos. Los votantes son sabios y están viendo directamente a través de este juego vacío, vacío y peligroso que estás jugando.

No tengo dudas de que el pueblo estadounidense los tendrá a usted y a los demócratas totalmente responsables en las próximas elecciones de 2020. No perdonarán pronto su perversión de la justicia y el abuso del poder.

Hay mucho que hacer para mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Es hora de que usted y los demócratas altamente partidarios en el Congreso dejen de inmediato esta fantasía de destitución y vuelvan a trabajar para el pueblo estadounidense. Si bien no tengo expectativas de que lo haga, le escribo esta carta con el propósito de la historia y poner mis pensamientos en un registro permanente e indeleble.

Dentro de cien años, cuando la gente mire hacia atrás en este asunto, quiero que lo entiendan y aprendan de él, para que nunca más le pueda pasar a otro presidente.

Sinceramente tuyo,

DONALD J. TRUMP

Presidente de los Estados Unidos de América

cc: Senado de los

Estados Unidos Cámara de Representantes de los Estados Unidos