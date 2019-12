Bosa estrenará su tercera Comisaría de Familia

La Administración Distrital hace entrega de una nueva Comisaría de Familia en la localidad de Bosa, y se convierte en la tercera en ese sector de la ciudad. Además es la número 37 que se abre en la ciudad, está localizada en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) ‘Porvenir’, y operará como una ‘megacomisaría’ en articulación con ‘Bosa 2’.

La apertura de esta nueva comisaría se da como respuesta a la solicitud de la comunidad, que previamente, durante los encuentros ciudadanos de ‘Integración en Acción’, en esa localidad, había solicitado en 2018, la creación del lugar debido a la demanda de usuarios.

‘Bosa 3’ funcionará en horario diurno, de 7 de la mañana a 4 de la tarde, y allí se recibirán casos de violencia intrafamiliar los cuales son considerados como un problema de salud pública y un delito que afecta el tejido social de la ciudad, vulnera los derechos humanos y afecta el desarrollo, especialmente de niñas, niños, adolescentes y mujeres, quienes son las víctimas mayoritarias y a quienes la constitución y la ley reconoce especial atención y protección.

Es importante recordar que la violencia intrafamiliar no se concilia, es por ello que las Comisarías de Familia son el primer lugar de acceso a la justicia familiar.

El CDC ‘Porvenir’ está ubicado en la Cra. 100 # 52 – 24 sur, en Bosa.

Cifras de comisarías

Bogotá cuenta en la actualidad con dos ‘Comisarías Móviles’, que recorren la ciudad y 35 ‘Comisarías de Familia Fijas’, donde se puede acudir de manera directa:

2 de ellas ofrecen atención las 24 horas

10 son semipermanentes (turnos de 7 a.m. – 3 p.m., y 3 p.m. – 11 p.m.)

23 diurnas en horario de 7 a.m. – 4 p.m.

A su vez, Bogotá cuenta con la línea virtual ‘Chat Comiínea’, donde la ciudadanía puede solicitar información, orientación y asesoría sobre los servicios de las Comisarías de Familia. Ésta se encuentra disponible a través de la página web www.integracionsocial.gov.co en horario de 8 a.m., a 5 p.m., de lunes a viernes.

Los profesionales detrás de la línea virtual ofrecen información oportuna con respecto de las dudas, trámites o solicitudes de la ciudadanía y no tienen poder decisorio sobre casos específicos.

Durante 2018, las 36 Comisarías de Familia otorgaron más de 27 mil medidas de protección a personas víctimas de violencia intrafamiliar.

Con esta apuesta las Comisarías de Familia de la Secretaría Social confirman su compromiso de continuar brindando la atención oportuna a las víctimas de violencia intrafamiliar del Distrito Capital.