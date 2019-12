Cámara podría terminar viciando la Reforma Tributaria

Loterias

Loterías del 18 de diciembre en Colombia:

Baloto 08 19 22 25 38 02

Revancha 06 07 15 38 40 16

Meta 9849 – Serie 033

Manizales 7762 – Serie 168

Valle 1946 – Serie 082

DORADO

Mañana 4648 – Tarde 4667

CULONA:

Día 8382 – Noche 9952

ASTRO SOL

4886 – Signo Acuario

ASTRO LUNA

0488 – Signo Acuario

PIJAO:

0413

PAISITA:

Día 5394 – Noche 9428

CHONTICO:

Día 4231 – Noche 6198

CAFETERITO:

Tarde 5822 – Noche 1745

SINUANO:

Día 6082 – Noche 9759

CASH THREE:

Día 256 – Noche 418

PLAY FOUR:

Día 9630 – Noche 5123

SAMAN:

0461

CARIBEÑA:

Día 7894 – Noche 4323

WIN FOUR:

7838

EVENING:

9648

MOTILÓN:

Tarde 0218 – Noche 9596

LA FANTÁSTICA:

Día 1105 – Noche 3376

ANTIOQUEÑITA

Día 6740 – Tarde 4231