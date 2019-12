Plenaria del Senado aprobó la Reforma Tributaria

–La Plenaria del Senado aprobó en la noche de este miércoles el proyecto de ley de Crecimiento Económico o Reforma Tributaria, que establece la devolución del IVA a la población más vulnerable, crea incentivos adicionales a las empresas que generen empleo para los jóvenes entre los 18 y 28 años, reducción gradual de los aportes a la salud que se les descuenta mensualmente a los pensionados que ganan hasta dos salarios mínimos y el no pago del IVA tres días al año.

Por cerca de 14 horas, los senadores discutieron los más de 150 artículos que contempla el proyecto de ley, que pasa ahora a la conciliación con la Cámara de Representantes, que tiene previsto proseguir el próximo viernes el estudio de la iniciativa, por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 o de Financiamiento.

Con las mayorías necesarias los senadores revieron el primer empleo, el aumento en el rango de ingresos de los colombianos que deben declarar renta y el requisito de generar empleo para las mega inversiones.

Para los jubilados que reciben pensiones equivalentes a dos salarios mínimos,se aprobó un artículo que reduce gradualmente los aportes a salud del 12% al 4%. En principio, el próximo año se reducirá al 8% y en 2022 al 4% para los de un salario mínimo y del 12 al 10% para los jubilados con dos salarios mínimos.

Habrá tres días sin IVA al año en los que las familias podrán adquirir vestuario, calzado, útiles, algunas tecnologías, a precios más bajos, ya que no tendrán que pagar este impuesto.

Pasan del 19% a 5% en IVA bicicletas y motos “E” que estén por encima de 1.700.000 pesos y bicicletas por debajo de ese valor pagarán cero IVA.

También se aprobó que los artículos 20,21,22,23 y 24 (que hablan de la exención especial en el impuesto sobre las ventas – IVA) rigen a partir del primero de julio de 2020 y hasta el 30 de julio de 2021, cumplido el año de aplicación se faculta al Gobierno nacional para evaluar resultados y determinar la continuidad de esta medida

Otros alcances del proyecto

De igual manera se autorizó el aumento del impuesto a los dividendos en el exterior, la sobretasa al sistema financiero, los recursos que aportará el Estado para garantizar la prestación del servicio de energía en la Costa Caribe y la creación de la Comisión de Estudio de los Beneficios Tributarios.

Los legisladores también le dieron el visto bueno a la normalización tributaria para los colombianos que tiene propiedades en el extranjero, con lo cual el Gobierno espera recaudar $1 billón en 2020 y el Régimen Simple, que ya cuenta con más 8.000 empresas registradas.

Asimismo, se autorizó la creación del Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sector Eléctrico (Fonse), a través del cual el Gobierno asignará una partida presupuestal anual de $2 billones desde 2021 a 2024 para garantizar la prestación del servicio de energía en la Costa Caribe.

Un nuevo artículo estableció, por primera vez en Colombia, la creación de una sobretasa a las concesiones de playa que hay en todo el país.

Se avaló temas como subir ingreso neto que deben tener los colombianos para declarar renta de $2,9 millones a $3,2 millones.

«Lo que vamos a hacer es aumentar de 87 UVT a 95 UVT, lo que representa una disminución de la retención en la fuente, no un aumento», dijo el jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, José Andrés Romero.

A petición del Ministerio de Minas y Energía se aprobó un artículo nuevo para pagar a los pequeños distribuidores de gasolina una deuda que quedó cuando se impuso el nuevo impuesto al carbono (cambio de régimen impositivo), y que generó una demanda millonaria contra el Estado.

El viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado, Juan Alberto Londoño, dijo que sin esta reforma Colombia se exponía a perder $680 mil millones que se destinaron para vías terciarias en las regiones que generan mayores ingresos, empleos y competitividad para los productores de estos territorios.

De igual forma, aseguró que esta ley es responsable fiscalmente, teniendo en cuenta que se está generando una senda de crecimiento y unas herramientas de fiscalización como la factura electrónica.

Cabe resaltar que el Gobierno amplió hasta el lunes 23 de diciembre las sesiones extraordinarias del Congreso, debido a algunos acontecimientos que se registraron en la Cámara de Representantes y que impidieron que esa corporación continuara hoy con el estudio de la citada iniciativa.

Precisamente, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, explicó que la prioridad será la aprobación del proyecto de ley para promover el crecimiento económico, pero que si los tiempos dan también servirán para aprobar las demás iniciativas que se incluyeron en el paquete de extras, que en un principio era hasta el 20 de diciembre.

Hablan los senadores

La sesión plenaria comenzó cerca de las 11 de la mañana, cuando el senador Iván Marulanda, Partido Verde, al presentar la ponencia de archivo de la iniciativa dijo que de llevarse a cabo la aprobación de la Reforma Tributaria debería ser de acuerdo a los parámetros que promulga la Constitución y de forma justa. Para él, los que ganan más deberían pagar más, lo que ganan igual deberían pagar de una forma igual y los que ganan menos pagar menos impuestos, catalogándolo como un Sistema Tributario Estructural.

Respecto a lo anterior, el senador Marulanda dijo: “Es legislar y gobernar en contra de la voluntad popular, además en contra de los intereses del propio Estado. Ese Estado lo han venido empobreciendo durante varias décadas con las diferentes reformas que se han hecho y con las políticas económicas”.

Con 58 votos en contra de esa iniciativa y 30 a favor se negó el archivo de la Reforma Tributaria, que había presentado la llamada Bancada Alternativa.

Los congresistas Fernando Nicolás Araújo, del Centro Democrático; David Barguil y Efraín Cepeda, del Partido Conservador, se encargaron de hacer la presentación de la ponencia mayoría.

El senador Cepeda expresó que esa ley no se debería llamar Ley de Crecimiento solamente, sino Ley de Crecimiento y Empleo, pues más allá de que la economía nacional crezca, se busca que el empleo de los colombianos aumente dentro del país y que no todo venga de la diáspora de connacionales que se encuentran en el extranjero por las dificultades que existen aquí, como mencionó el senador Iván Marulanda.

Sumado a esto, afirmó que los ponentes de esta Ley de Crecimiento se preocuparon principalmente por dos cosas: 1) Porque esa Reforma Tributaria generara empleo y porque se revisaran los criterios de equidad. 2) La Ley de Financiamiento sí había generado un crecimiento económico, pero no logró impactar en el desempleo.

Por su parte, el senador Gustavo Petro hizo una crítica para quienes están a favor de esta reforma. En sus palabras comentó que los senadores que están a favor, acusan a los que están en contra de querer extinguir el sector productivo del país. Frente a eso, el senador comentó: “No es cierto. Nosotros también queremos una Reforma Tributaria que incentive la producción y por tanto el crecimiento de la riqueza en Colombia, pero que también disminuya la desigualdad social en un país que, entre 185 naciones, es el cuarto más desigual”.

El senador Roy Barreras anunció que no acompañaría el proceso de la Reforma Tributaria, argumentando que no garantiza el empleo de las personas del campo, por ejemplo, y tampoco la educación de los jóvenes que salen a marchar a las calles para hacer valer sus derechos. Respecto a esto, sostuvo: “Me opongo a esta Reforma Tributaria, porque encarna ese modelo socioeconómico que ha hecho crisis en el mundo y que en Colombia ha sido la constante. Todos los indicadores económicos, empezando por el Gini, por donde empieza la protesta, haciendo alusión a la inequidad y a la desigualdad que se vive aquí. No es posible que el consumo de los hogares siga creciendo si hay desempleo. No han contemplado ni investigado la economía corrupta subterránea”.

A sí mismo, el senador Jorge Eduardo Londoño también se mostró en contra de la iniciativa, al señalar que no es progresiva y tampoco equitativa ni eficiente. “Favorece a los grandes empresarios y al poder financiero con beneficios tributarios que van hasta los 9 billones de pesos, mientras que a los pobres les tocará escasamente unos 2 billones de pesos. Es decir, no resuelve las necesidades del pueblo colombiano. No votaremos, sobre todo, porque es una reforma centralista”.

En contra posición, el senador Gabriel Jaime Velasco, del Centro Democrático, hizo alusión a que las empresas y los empresarios no son los malos del paseo, pues hay quienes quieren hacer creer que las empresas son el lobo que toca abatir o la vaca para ordeñar. Su posición la argumentó diciendo: “Sin empresa no hay paraíso. Es el motor del desarrollo social y económico de un territorio. Es la que genera el empleo y no el Estado”.

A su vez, el senador Guillermo García Realpe, del Partido Liberal, reiteró que las toldas rojas no votarían la Ley de Crecimiento Económico, aunque la bancada liberal estuvo presente en la plenaria durante la discusión y aprobación de la iniciativa. Varias bancadas felicitaron el gesto de los senadores del liberalismo.

El senador Juan Felipe Lemos, dijo que diez senadores de La U, tomaron la decisión de votar positivamente esta Ley de Crecimiento.

La senadora Aydee Lizarazo, del Partido Mira, defendió el articulado y anunció el apoyo de su bancada, lo mismo hizo el senador John Milton Rodríguez, de Colombia Justa y Libre.

En los minutos finales de la sesión, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, agradeció a la plenaria del Senado la aprobación de la Reforma Tributaria e hizo un breve resumen de los alcances de algunos artículos del proyecto.

A la Ley de Crecimiento aún le falta su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, para posteriormente pasar a conciliación y finalmente a sanción presidencial.

Al filo de la medianoche, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, levantó la sesión plenaria y convocó para este jueves a las 8:00 de la noche, con el fin de aprobar los informes de conciliación, el proyecto que exime de impuestos a los organizadores de la Copa América que se realizará en el 2020 y en la madrugada del próximo viernes, luego de un receso, se aprobarían los 40 ascensos militares y de la Policía Nacional. (Información y foto Prensa Senado).