Uber apelará multa que le impuso la Supertransporte

Uber Colombia S.A.S, anunció que apelará la sanción de la Superintendencia de Transporte, por no “cesar la facilitación y promoción de prestación de servicios de transporte no autorizados».

La sanción sería por más de 400 millones de pesos, pero Uber dijo que atendió la solicitud de explicaciones emitida por la Superintendencia de Transportes el día 6 de diciembre.

Y agregaron que «para ejercer el derecho de defensa, la compañía solicitó información sobre las acusaciones y no recibió respuesta».

La Superintendencia de Transporte solicitó explicaciones a la sociedad UBER COLOMBIA S.A.S el pasado 6 de diciembre, sobre presunto incumplimiento de la orden expedida previamente por la entidad de no cesar la facilitación y promoción de servicios de transporte terrestre no autorizados.

La sociedad no atendió el requerimiento de la SuperTransporte, por lo tanto, se impuso multa correspondiente a $414.058.000 que equivale a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La Superintendencia de Transporte sancionó a la empresa Uber Colombia S.A.S., por no dar cumplimiento la orden impartida por la entidad mediante la Resolución No. 40313 del 19 de agosto de 2019, con el fin de “cesar la facilitación y promoción de prestación de servicios de transporte no autorizados, a través de voceros o terceros, o de medios publicitarios o de difusión de cualquier índole (individual o masiva)”.

Presuntamente, la sociedad habría ejecutado actividades en las cuales facilita la prestación de servicios no autorizados, incluyendo publicidad, asesoría, afiliaciones de vehículos no homologados para transporte público, entre otros.

Sanción

Ante la renuencia de Uber Colombia S.A.S. en el cumplimiento de la orden impartida, la Superintendencia de Transporte en ejercicio de las funciones de vigilancia, inspección y control sobre la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor, sancionó a la empresa con multa correspondiente a cuatrocientos catorce millones cincuenta y ocho mil pesos ($414.058.000) que equivale a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, multa máxima establecida para esta clase de conductas.

Recurso

Contra la decisión proceden los recursos de reposición y en subsidio apelación. Se garantizarán los principios del debido proceso y el derecho de defensa.