Industria del cáñamo está arrasando en el mercado internacional

A pesar de que la palabra “marihuana” o “cannabis” ha sido por muchos años estigmatizada por la sociedad, gracias a la despenalización que esta ha tenido en algunos países empezando por Estados Unidos que a través de una Ley Federal Agricola aprobó no solo el cultivo si no el uso de los derivados del cáñamo, y de la misma forma varios de sus Estados han aprobado el cultivo del THC (cannabis psicoactivo) para usos medicinales y recreativo.

En la gran mayoría de países del mundo hoy se debate la legalización, pero desde la década del 2000 Portugal junto con Reino Unido e Israel fueron los primeros en aprobar el consumo con fines medicinales, posteriormente, Canadá, Jamaica, República Checa y muchos otros.

Hoy en América Latina la mayoría de los países están en la implementación de las normas que hacen posible el cultivo y transformación medicinal. De esta manera el cannabis medicinal se convierte en la materia prima líder para la farmacéutica, la cosmética, la industria textil, alimentos, el deporte entre muchos otros usos por las bondades comprobadas científicamente.

El cannabidiol (CBD) que no tiene efectos psicoactivos, se ha convertido en la materia prima revolucionaria y principal componente que están utilizando las grandes marcas en el mundo para la elaboración de productos que van desde, jabones corporales, mascarillas, cremas, shampoo y tratamientos capilares, hasta comida especial para mascotas, prendas de vestir y materiales para construcción, aprovechando sus funcionalidades antioxidantes, antinflamatorias, relajantes y de fuerza y durabilidad en lo que compete a la elaboración de productos a base de cáñamo.

El mercado local podría mover alrededor de $239.000.000.000 de pesos solo en productos cosméticos y de cuidado personal, según un estudio citado por Portafolio.co sobre el impacto económico de la industria realizado en este año por EConcept para Medcann.

Según Jenny Chemas, desarrolladora de proyectos de PS Consultores Operadores, “ahora, es común encontrar todo un portafolio de productos a base de cannabis y cáñamo en tiendas exclusivas de belleza, además promovidas por influencers y personalidades de los medios de entretenimiento generando la expectativa principalmente en las mujeres por las bondades que este componente trae para el cuidado de la belleza” asegura.

Productos como suero anti-edad, tratamientos capilares para el crecimiento del cabello y aceites faciales pueden estar en el mercado alrededor de los $300.000 pesos lo cual se ha venido enfocando en un público más exclusivo. Son miles los productos que se elaboran alrededor del mundo teniendo el CBD como principal componente que se han vuelto tendencia a nivel global y que están logrando que el cannabis ya no sea visto como un estupefaciente si no como una planta que aporta, no solo medicinalmente, sino en la nueva industria cosmética.

Presencia en el mercado internacional

En Colombia, las empresas que han surgido en esta nueva industria trabajan cada día en la búsqueda de la estandarización de todos los procesos de la semilla para poder salir al mercado internacional y competir con altos estándares de calidad que tienen países como Canadá, Reino Unido y Estados Unidos.

De acuerdo con Jenny Chemas, es el caso de Ps Consultores Operadores, que ha venido trabajando en esta nueva industria y proyectándose a nivel internacional en la elaboración y comercialización de una línea de belleza de la cual se hizo un prelanzamiento en el marco de la Feria de Casacor en la ciudad de Asunción, Paraguay, y pronto en Colombia, desde un gran laboratorio de transformación en la Zona Franca de Occidente, aportándoles así al nuevo mercado del cannabis.

Luego de consolidarse en Colombia, PS Consultores Operadores, ha extendido sus operaciones al sur del continente y hoy hace una importante presencia en Paraguay, en donde se asoció con la empresa Galway de ese país, con la cual se encuentran hoy entre los 8 finalistas para obtener una de las cinco licencias que el gobierno paraguayo otorgará en pocos días con la recién aprobada Ley 6007/2018, orientada a la legalización de la transformación y el procesamiento del cáñamo medicinal en su territorio nacional.

Según Adriana Guzmán, directora general de PS Consultores Operadores, empresa dedicada a la consultoría y operación de licencias para la industria del cannabis, “con esta alianza, la idea no sólo es comenzar en Paraguay a producir el aceite de cannabis, insumo fundamental para una innumerable cantidad de derivados, sino también, trabajar localmente en el desarrollo y comercialización de cosméticos y medicamentos ya abalados y en uso en todo el mundo”.

PS y Galway llevaron a cabo una feria dedicada al cáñamo, en la que exhibieron muestras de sus derivados con productos como ladrillos para la bioconstrucción, telas, cosméticos, maquillaje, papeles, aguas saborizadas y cervezas, entre toda una serie de productos llevados desde Colombia para mostrar el gran potencial de esta industria.

Durante esta feria, se desarrolló la Primera Conferencia Internacional, con una prospectiva de la nueva era del cáñamo para uso medicinal e industrial, y su desarrollo científico en Paraguay en la cual Adriana Guzmán fue speaker, en representación de Colombia junto al equipo técnico de PS Consultores Operadores.