Banrepública advierte preocupación por salario mínimo por encima de 5,5%

Los empresarios ampliaron recientemente la cifra para el ajuste del salario mínimo en Colombia durante 2020 pasando del 5% al 5,88%, es decir, un aumento de 54.300 pesos.

Al respecto el gerente del Banco de la República, Juan Jose Echavarría, señaló que: “Yo con un alza salarial de 4 % más 1 % o más 1.5 %, me sentiría cómodo; no vería grandes problemas con que el incremento fuera 5 % o 5.5 %, mucho más que eso comenzaría a preocuparme por los efectos sobre inflación, sobre informalidad y sobre desempleo que son importantes”.

Y agregó que: “La que importa para un economista es la productividad laboral, no la otra, que es de todos los factores juntos. Yo he visto muchos estudios sobre productividad laboral en Colombia y en promedio eso crece al 1 %, o 1.5 %, no al 0,23 %, no quiero cuestionar al Dane, pero históricamente la productividad laboral ha crecido entre 1 % y 1.5 % en los últimos 5 años”.