Policía incauta 700 kilos de pólvora en el sector La Romelia de Dosquebradas

Unidades de la Policía adscritas a la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en desarrollo de planes y operativos de control al expendio ilícito de material pirotécnico, lograron la incautación de 700 kilos de pólvora.

La acción operativa se desarrolló en un inmueble ubicado en el sector La Romelia del municipio de Dosquebradas, lugar en donde gracias a la denuncia de la ciudadanía se logró la incautación de esta gran cantidad de pólvora, entre la cual se encuentran cajas de chispitas mariposas, volcanes y abundante material pirotécnico con un valor superior a los $17.000.000; así mismo le fue realizada una orden de comparendo a una mujer responsable de estos elementos en aplicación al artículo 30 numeral 1 del Código Nacional de Policía y Convivencia.

Es de anotar que según la información suministrada, la pólvora pretendía ser comercializada para la Noche de Navidad. Los elementos incautados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para su posterior destrucción.

En lo corrido de la temporada decembrina hemos logrado la incautación de más de 1 tonelada de pólvora y se han realizado 80 comparendos en aplicación al Código Nacional de Policía y Convivencia en su artículo 30 numeral 1, comportamientos que afectan la seguridad e integridad de las personas en materia de artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas. (Fabricar, tener, portar, almacenar, distribuir, transportar, comercializar, manipular o usar artículos pirotécnicos, fuegos artificiales, pólvora o globos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente).

Con estas acciones queremos enviar un mensaje a la ciudadanía para que se abstenga de comprar, vender, manipular o distribuir material pirotécnico en esta temporada navideña, y así evitar que los niños, adolescentes y hasta los mismos adultos resulten quemados por la manipulación de estos elementos.

Recomendaciones:

Por ningún motivo permita que los menores de edad y personas en estado de embriaguez manipulen pólvora.

No manipule pólvora si no es un experto en su utilización. Usted puede resultar herido y afectar a otras personas.

Si por alguna circunstancia un niño o adulto resultan quemados, llévelos de inmediato al centro asistencial más cercano.

Recuerde que no hay pólvora inofensiva. Entre las más tóxicas y peligrosas están totes, mechas, buscaniguas, volcanes y voladores.

Si asiste a un espectáculo pirotécnico, cerciórese de que es organizado por profesionales y acate las normas de seguridad.

Si tiene conocimiento de fabricación ilegal o transporte inadecuado de pólvora, informe a la Policía Nacional.

Tenga en cuenta el decreto emanado por las alcaldías municipales referentes a la prohibición de pólvora para evitar sanciones.

Evite ser sancionado por el incumplimiento al Código Nacional de Policía y Convivencia.

El comando de la Policía Metropolitana de Pereira invita a la comunidad a denunciar oportunamente la distribución y comercialización de toda clase de material pirotécnico, para tal fin puede comunicarse al celular del cuadrante de su jurisdicción o a las líneas gratuitas 123 o 156 extensiones 9854 – 9855 y a los correos electrónicos fuentes.sipolmeper@gmail.com – sinaf.meper@correodipol.gov.co, en donde la Policía Nacional le garantiza completa confidencialidad.