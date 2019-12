Fue un honor trabajar por Bogotá: Enrique Peñalosa

“Fue un honor trabajar por Bogotá”. Ese ha sido el lema de los funcionarios de la Alcaldía de Enrique Peñalosa durante los últimos días de su gobierno, y queremos mostrar en detalle cuáles fueron los logros de la Administración, cuyo compromiso con el cuidado de la vida fue prioridad desde el primer día.

Las acciones de la Alcaldía de Enrique Peñalosa han sido efectivas para reducir la pobreza multidimensional

Los resultados muestran que entre 2016 y 2018 el número de personas pobres en términos multidimensionales se redujo en 114 mil. Aparte de la capital, la única región que mostró una disminución en este indicador fue la oriental, con tan solo 8 mil personas.

El DANE confirmó que no se hizo una publicación del valor para 2017 por razones metodológicas. Sin embargo, la Alcaldía de Bogotá contó con los resultados de la Encuesta Multipropósito de 2017 que confirmaron la tendencia descendente de la pobreza. Según esta fuente, la pobreza multidimensional se ubicó en 4,85 en 2017, confirmando la tendencia a la baja que viene presentándose desde 2016, cuando el DANE reportó un nivel de pobreza de 5,9, que siguió cayendo hasta el 4,3 para 2018.

¿Qué es la pobreza multidimensional?

La Pobreza Multidimensional es un indicador que hace una medición de privaciones que tienen los hogares en 5 dimensiones: trabajo, salud, educación, condiciones de la niñez y juventud, y vivienda.

En Educación mide el analfabetismo y el bajo logro educativo; en niñez y juventud, la inasistencia escolar, rezago escolar, barreras a servicios para el cuidado de la Primera Infancia y trabajo infantil; en Trabajo, desempleo de larga duración y trabajo informal; en Salud, sin aseguramiento en salud y barreras al acceso a servicios de salud; y Vivienda, sin acceso a fuente de agua mejorada, inadecuada eliminación de excretas, material inadecuado de pisos, material inadecuado de paredes exteriores y hacinamiento crítico.

– ¿Cómo lo hicimos?

A través de visitas personalizadas. Se hicieron 117.000 visitas a hogares y a personas para verificar que tuvieran las condiciones para acceder a los servicios que presta toda la alcaldía y de esta manera superar la pobreza. Fue un esfuerzo interinstitucional para mirar que todas las personas puedan tener acceso a los servicios que estamos hablando.

Adicionalmente, buscamos a las 25.000 familias más vulnerables, que no tenían acceso a ningún tipo de servicio. No son solamente las 114.000 personas que salieron de la pobreza, sino las 25.000 familias que antes no tenían acceso a ningún servicio. Se hicieron mediciones, visitas y cálculos desde lo rural, desde lo urbano, y se incluyó también en la medición el subsidio de pagadiarios, que nunca se había hecho antes.

Una cifra muy importante también es el haber trabajado por erradicar el trabajo infantil. Hoy en día esta administración puede decir que tiene 90.000 niños menos trabajando en las calles.

Bogotá ya cuenta con 40 Centros de Atención Prioritaria en Salud – CAPS

Gracias al Nuevo Modelo de Salud, implementado por el alcalde Enrique Peñalosa, los 40 Centros de Atención Prioritaria en Salud —CAPS— con los que cuenta hoy Bogotá, han realizado cerca de 4 millones de atenciones, entre julio de 2016 y septiembre de 2019, consolidándose como una estrategia efectiva para descongestionar los servicios de urgencias y llevar por primera vez los servicios de consulta con especialistas a los barrios, cerca de las comunidades.

Gracias a esta iniciativa, las salas de urgencias pasaron de tener una ocupación de 251 % en 2016 al 91 % en promedio en 2019.

Cero muertes por desnutrición

Por primera vez en 20 años y durante 3 años consecutivos, Bogotá registra cero muertes de niños por desnutrición, gracias a la Alcaldía de Bogotá que garantizó alimentación para el 100 % de los estudiantes de colegios distritales.

Es la demostración de que cuando hay voluntad política, cuando hay gerencia, se puede. Es un logro que es posible alcanzar gracias a que pusimos en coordinación el trabajo de más de cinco entidades del Distrito, todas ellas enfocadas en identificar tempranamente las familias a riesgo, aquellos niños a riesgo, identificarlos y tomar todas las medidas que fuesen necesarias, incluida la restitución de derechos. Esto permite que tengamos una meta que nunca se había visto en Bogotá.

Igualmente, creamos la primera clínica de recuperación nutricional que tiene la ciudad en el hospital de Meissen, donde hemos atendido más de 700 niños. Muchos de estos niños han tenido que ser sujeto de restitución de derechos frente a la familia al llevarlos a esta clínica para evitar que se mueran. Este es nuestro compromiso con la vida, y con hacer las cosas bien por estas familias más pobres y vulnerables.

Menos niñas y niños trabajando

Logramos que 92.000 niñas y niños dejen de trabajar en el hogar o con sus padres. Redujimos en 6,1 puntos porcentuales la tasa de trabajo infantil de 11 % en 2014 a 4,9 % en 2018. Esto gracias a los 13 Centros Amar y a los 30 equipos que tienen presencia en territorio con la Estrategia móvil para la prevención del trabajo infantil.

Reducción del embarazo adolescente

El embarazo de mujeres entre los 15 y 19 años pasó de 15.379 casos en 2015 a 10.675 casos en 2018, lo que significó una reducción de 30,4 %. Esto demuestra el impacto altamente positivo de una de las principales políticas del alcalde Peñalosa.

Pasamos de tener 17.000 a 10.000 mujeres embarazadas. Mujeres que antes tenían su primer hijo a los 22 años pasaron a tenerlo a los 24, esto permite un mejor desarrollo en las mujeres, en las personas, que puedan tener un plan de vida y de verdad podamos hablar de una situación de corresponsabilidad y de una sociedad libre de machismo.

Personas mayores con una vejez digna y feliz

Se ampliaron 190 cupos en los centros de protección social que atienden a personas mayores que necesitan cuidado 24 horas al día siete días a la semana. Esto implica una inversión anual de $6.535 millones de pesos. Se incrementaron 4.611 nuevos cupos de subsidios económicos para nuestros adultos mayores y se dio respuesta a más de 57 mil personas mayores que llevaban desde 2012 en lista de espera.

La Alcaldía Peñalosa trabajó para garantizar los recursos para la construcción de los megahospitales Bosa, Santa Clara y San Juan de Dios.

Atención general, prevención y protección a defensores de Derechos Humanos en Bogotá

Desde 2016 hasta la fecha, la Alcaldía de Bogotá les ha hecho seguimiento a 824 casos de defensores de Derechos Humanos líderes y lideresas con asistencias psicológicas, jurídicas y sociales acogidos al programa de prevención y protección.

Ahí logramos atender 2024 personas que se acercaron a la secretaría de Gobierno buscando la protección del estado y el acompañamiento del distrito, y logramos incluir en esta ruta a 854 líderes. Les brindamos acompañamiento psicosocial y jurídico, les brindamos medidas transitorias que permiten sacarlos de su vulneración y de riesgo trasladándolos a otro lugar de la ciudad, dándoles ayuda de arriendo, dándoles recursos para que regresen a su lugar de origen, y especialmente acompañándolos en la ruta para lograr las medidas de protección. La estrategia ha sido exitosa, los líderes de las distintas localidades reconocen hoy el esfuerzo, saben que inmediatamente llegan a la Secretaría de gobierno para presentar su caso son atendidos y desde ese momento las distintas entidades de la administración, especialmente la Policía, y los equipos de trabajo de nuestras entidades, no los desamparan.

Ellos se han dado cuenta y se ha reconocido en distintas instancias a nivel nacional que esta preocupación ha sido efectiva y que hoy en día funciona. Este modelo ha empezado a replicarse en otras ciudades del país, Cali ya tomó el programa que desarrolló Bogotá y lo ha empezado a implementar y creemos que este va a ser un buen mecanismo para seguir desarrollando esta estrategia en otros territorios nacionales. Además, la Administración Distrital generó la primera política pública de derechos humanos del país y la segunda de América Latina. Dentro de esta política de Derechos Humanos, que se aprobó en el Conpes distrital, está incluido este programa de líderes sociales, con lo que creemos que durante los próximos 14 años esta política va a seguir siendo una realidad en el distrito.

Reducción de la deserción escolar

La Secretaría de Educación tiene como prioridad garantizar trayectorias educativas completas, por ello diseñó e implementó la ‘Ruta de Acceso y Permanencia’, que contempla acciones de movilización social como búsqueda activa de población desescolarizada, ferias de servicio, centro de contacto, unidades móviles de atención, jornadas masivas de matrícula (Matriculatón) con el fin de garantizar el acceso y la permanencia. Gracias a estas estrategias, Bogotá ha logrado una histórica reducción en los índices de abandono escolar, al pasar del 3,6 % en 2015 al 1,65 % en 2018.

Es importante señalar que todos los estudios que se han hecho para ver qué causa la criminalidad no han mostrado correlación entre pobreza y criminalidad, pero sí hay una causa entre criminalidad y deserción escolar. Y la deserción escolar logramos reducirla de una manera impresionante, es un trabajo enfocado de 3.6 % a 1.6 %. Lo logramos yendo a buscarlos, encontrar por qué habían dejado sus estudios, persuadirlos. Pasamos de 33.000 niños a 11.000 que abandonan sus estudios antes de terminar. Esto es una revolución, no solo por el logro para cada uno de estos niños y jóvenes sino porque es una de las medidas más efectivas para prevenir la delincuencia hacia el futuro.

Este avance en jornada única y este avance que en la deserción de más de 12.000 niños que encontramos puerta a puerta, para retenerlos en los colegios, enamorarlos de su proceso educativo, adicionalmente vimos que en la ciudad hay una reducción de la participación de adolescentes en la criminalidad, del 33 %. Lo logramos trabajando en equipo como siempre ha sido la instrucción del alcalde.

Por ejemplo con la secretaría de Seguridad intervinimos en los entornos escolares más complejos, como cerca al Bronx y a Cinco Huecos logramos unas mejoras más importantes en la calidad de nuestros colegios, mejoras de hasta 30 puntos porcentuales en índices de calidad alrededor del trabajo en el entorno y el trabajo en equipo por una mejor calidad de vida.

Además, con temas de la jornada única que pasamos de 4 % a casi 18 % a pesar de que en estos años el gobierno nacional elevó los estándares para poder pasar a jornada única, lo hizo bastante más difícil, logramos quintuplicar la matrícula que tiene Bogotá en jornada única y eso ya empieza a verse en un indicador muy importante en términos de equidad, y es que el promedio de calidad de los colegios públicos con respecto a los colegios privados se acercó sustancialmente. Logramos reducir más de 10 puntos porcentuales esa ventaja que nos llevaba en calidad y eso lo vamos a sentir los bogotanos en equidad, en el acceso a la educación superior y en calidad de la educación en el largo plazo.

Pasamos de 4 % de los estudiantes de colegios públicos en jornada única a 18 %.

Creación de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Gracias al Concejo de Bogotá se aprobó en octubre de 2016 la propuesta del alcalde Peñalosa de crear una Secretaría encargada de diseñar las políticas públicas de seguridad y ejecutar acciones encaminadas a prevenir la ocurrencia de delitos, disminuir los índices de inseguridad, las tasas de victimización y mejorar la percepción de seguridad. Todo de la mano de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía General de Nación seccional Bogotá y el Ejército Nacional.

Reducción de homicidios

La Alcaldía Peñalosa registró la tasa más baja de homicidios desde 1970. De 17.4 casos por cada 100 mil habitantes en 2014, en 2018 el número de casos bajó a 12.6. Bogotá es la ciudad que registra menos homicidios por cada 100 mil habitantes si comparamos con otras capitales del país. En Medellín, por ejemplo, la tasa de homicidios es de 24 por cada 100 mil habitantes; Barranquilla tiene 29 homicidios y Cali tiene cerca de 40 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Reducción del hurto

El hurto de celulares se ha reducido en 13 % en lo que va corrido del año, comparado con el mismo periodo del año anterior, así como también el hurto a bicicletas se redujo en 3.2 % y el hurto a entidades financieras que bajó en un 16 % este año, el hurto al comercio en 7 % y el hurto a residencias en 8 %.

Cámaras y equipos para la Policía, Ejército y Fiscalía garantizan la seguridad

Cuando comenzó esta Administración había cerca de 300 cámaras de videovigilancia instaladas. Hoy están en funcionamiento 4.600 cámaras y se espera llegar a 5.000 cuando culmine el periodo de Gobierno. Además, la Policía Metropolitana tiene 454 carros nuevos, 2.526 motos y 370 bicicletas, como demostración del compromiso por renovar su parque automotor y brindar mejores herramientas para su accionar.

Por último, Bogotá cuenta hoy con un helicóptero Halcón totalmente equipado para vigilancia, cinco drones y dos unidades móviles que apoyan las labores de la Policía Metropolitana para reforzar la seguridad en el centro de la ciudad, gracias a una inversión de 1.800 millones de pesos.

Reducción de la delincuencia juvenil

Gracias a un trabajo interinstitucional de prevención y atención de los jóvenes en conflicto con la ley, el Distrito logró disminuir 32 % la participación de menores en delitos. Mientras en 2015 se registraron 7.930 casos de menores de edad cometiendo delitos, en 2018 esta cifra bajó a 5.384 casos.

Esta estrategia integral se debe en gran parte a los programas de prevención que se aplican en colegios, pero también a toda la oferta cultural y deportiva que tiene el Distrito y al moderno programa de Justicia Juvenil Restaurativa que de manera novedosa permite a los jóvenes en conflicto con la ley avanzar en un proceso de responsabilidad, reparación y resocialización.

Cuenta hasta diez

Hemos atendido a 3.784 jóvenes de edades entre los 10 y 18 años llegando a poblaciones estudiantiles vulnerables de 26 colegios distritales y a 979 jóvenes en conflicto con la ley, además de adultos con medidas privativas de la libertad con este programa que brinda herramientas para que reconozcan sus emociones y pensamientos, y tomen mejores decisiones en la vida.

En la Juega

Con esta estrategia la Secretaría de Seguridad impactó a 1.238 adolescentes y jóvenes entre los 11 y 15 años de 7 localidades de Bogotá, en un período de 9 meses. A través de juegos deportivos y cooperativos busca transmitir valores positivos y habilidades para la vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en contextos vulnerables; y la metodología de la estrategia Cuenta hasta Diez. Mediante el fortalecimiento de habilidades emocionales, cognitivas y conductuales transforma de manera positiva el proceso de toma de decisiones de los jóvenes y así prevenir su participación en conductas violentas y delictivas.

Instancias de Participación Ciudadana

Más de 6.300 bogotanos han recibido orientación para trabajar con las autoridades por mejorar la seguridad y la convivencia. Esto se logra gracias a la creación de 1.274 instancias de participación ciudadana, que han sido fomentadas y fortalecidas desde la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en busca de que la comunidad trabaje de la mano de las autoridades para apropiarse de espacios públicos y mejorar así la seguridad de todos.

Entornos Protectores

El Programa Entornos Protectores tiene el objetivo de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos en espacios públicos que pueden verse afectados por la delincuencia, el deterioro o los conflictos entre comunidades o individuos.

61 colegios con un esquema de atención diferencial donde el equipo territorial y la Policía de prevención hacen presencia para cuidar a los niños, niñas y adolescentes de las estructuras delincuenciales.

48 parques en Bogotá donde se implementa un esquema de atención diferencial mediante un equipo territorial con apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá.

50 estaciones de TransMilenio debido a la alta afluencia de usuarios y al número de reporte de denuncias.

29 tramos de ciclorrutas en 12 localidades de Bogotá donde Policía y Gestores de Convivencia hacen presencia de manera permanente para garantizar la seguridad.

Farra en la Buena

La Alcaldía Peñalosa priorizó 11 puntos de zonas de rumba en la ciudad donde se ha mejorado la convivencia y la seguridad. Las zonas son: Subazar (Suba), Zona T y Chapinero Central (Chapinero), Chorro de Quevedo y Corredor de la Avenida 19 (Candelaria), Galerías (Teusaquillo), Barrio Restrepo (Antonio Nariño), Modelia (Fontibón), Cuadra Alegre (Kennedy), Venecia (Tunjuelito) y Bosa Piamonte (Bosa).

En el último año, el homicidio se redujo en 9,1 %, las lesiones personales 3,2 % y las riñas 4,3 % en los sectores donde se concentra un alto número de personas que sale los fines de semana a celebrar.

Reducción de siniestros viales

Los siniestros viales a nivel mundial son una pandemia: 1.3 millones de personas mueren en el planeta cada año por siniestros viales: la población de Barranquilla. Estamos de alguna manera desde Naciones Unidas comprometidos a tratar de disminuir y de cambiar esa situación. Bogotá ha hecho la tarea: en este momento tenemos la tasa de fatalidades más baja por cada cien mil habitantes: la mitad que la que tiene el país.

Vamos a terminar salvando 300 vidas en estos cuatro años, y eso tiene que ver mucho con este plan distrital de la seguridad vial y del motociclista que expidió el alcalde Enrique Peñalosa en el año 2017, que plantea una serie de estrategias inspiradas en los principios de visión cero, que se han implementado de manera exitosa especialmente en los países nórdicos.

Estamos hablando de un esfuerzo grande en infraestructura, trabajamos mucho con los diseños del IDU, trabajamos para darle un espacio a los más vulnerables que son los peatones y los ciclistas, con esa visión que tiene el alcalde Enrique Peñalosa de cuidar el espacio público, los andenes las ciclorrutas, la inversión de la alcaldía en infraestructura, acompañado con nuestras políticas de gestión de la velocidad en donde le damos prioridad en los límites de velocidad a los que van más despacio, a los más vulnerables… tenemos récords históricos en disminución de fatalidades, tenemos la cifra más baja en una década, por ejemplo, en fatalidades de peatones, de niños, y de personas de la tercera edad.

Protección animal sin precedentes

Desde la puesta en marcha del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal a finales de 2017, hasta agosto 31 de 2019, hemos atendido más de 220 mil animales con programas que ayudan a perros y gatos que viven en la calle y son atropellados o están enfermos, estilizándolos en las diferentes localidades, recuperándolos del maltrato y el sufrimiento para luego darles la oportunidad de tener un nuevo y amoroso hogar, rescatando a los animales de granja del maltrato o la sobreexplotación, atendiendo a las palomas enfermas que han perdido su comportamiento natural, o rehabilitando a los animales silvestres víctimas del tráfico y la tenencia ilegal.

La Alcaldía Peñalosa es la primera que ejecuta programas dirigidos a la atención de estos animales, pero también a la transformación del imaginario colectivo, creando una cultura ciudadana que los proteja y los respete.

Por su parte la Secretaría de Ambiente ha rescatado más de 10.500 animales silvestres del tráfico de fauna en lo que va de Administración.