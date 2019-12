Minvivienda revocó 66 viviendas gratis en 14 departamentos durante el 2019

Luego de diversas visitas realizadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a los proyectos de vivienda gratuita de todo el país, se tomó la decisión de revocar 66 viviendas en diversas ciudades, debido al incumplimiento de las obligaciones establecidas por el programa.

“Conocimos en algunos proyectos denuncias de los ciudadanos por micro extorsión y distribución de narcóticos. De la mano de la Policía Nacional y las autoridades locales trabajamos para erradicar cualquier foco de inseguridad en estas urbanizaciones. Muestra de ello es que durante el 2019 revocamos 8 viviendas que eran utilizadas para actividades ilícitas en Atlántico, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca” afirmó Jonathan Malagón, ministro de Vivienda.

Otras 53 viviendas fueron revocadas por no habitar el inmueble y 5 por no pagar las cuotas de administración. Norte de Santander lideró el listado de los departamentos donde más revocatorias se hicieron, con 11 procesos, seguido de Valle del Cauca con 8, Cesar con 7, Caldas con 6 y Atlántico, Sucre y Nariño con 5 cada uno.

“Las personas deben ser conscientes que así como tienen derechos, también tienen deberes que deben cumplir. Para mantener el beneficio de una vivienda gratis, la familia no debe utilizarla para cometer actividades ilícitas, no puede haber falsedad en la postulación, no se puede vender ni arrendar el inmueble asignado, debe mantenerlo en adecuadas condiciones de salubridad y se deben pagar oportunamente las cuotas de administración” precisó Malagón.

El Ministerio de Vivienda se encuentra en el proceso de recuperación y entrega de estos inmuebles a un nuevo grupo de personas. Estas familias estaban en la lista de espera para optar por una vivienda digna a la que llegarán para seguir mejorando la convivencia en las urbanizaciones.

Otros 1.473 expedientes se archivaron luego de verificar dentro del procedimiento administrativo sancionatorio que las familias regresaron a sus hogares por temor a perder el subsidio. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio seguirá realizando acompañamiento social a los proyectos, con el fin de mejorar la convivencia y reducir el número de revocatorias.