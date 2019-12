No nos vamos a dedicar a sabotear a la nueva Alcaldía: Peñalosa

El alcalde Enrique Peñalosa manifestó que, a diferencia de lo que sucedió con él cuando llegó a la Alcaldía, no se va a dedicar a torpedear el trabajo de Claudia López y deseó que todos los proyectos que planteen se hagan realidad por el bien de la ciudad.

“Yo le deseo lo mejor a ella. A diferencia de lo que me pasó a mí, que sin ni siquiera haberme posesionado me comenzaron a organizar la revocatoria, nosotros solo le deseamos cosas buenas por el bien de la ciudad, nosotros somos distintos”, indicó el alcalde Peñalosa.

Reiteró que el único interés que tienen es que se hagan realidad las obras que la ciudad necesitan y que van a traer mucho empleo y prosperidad económica a la capital.

“Nosotros somos distintos, nosotros no vamos a organizar revocatorias, nosotros no vamos a promover que le bloqueen nada en el Concejo, nosotros no vamos a promover decenas de acciones populares y legales para bloquear los proyectos que hagan, nosotros somos distintos”, enfatizó.

Recordó que hay muchos proyectos que quedan en marcha y muchos otros con diseños y recursos listos para que puedan iniciar su construcción.

“Todos estos proyectos van a generar la mayor transformación que se haya tenido en Bogotá en su historia, es algo monumental. Casi 50 billones de pesos en obras, esto va a generar una gran prosperidad económica, así que hay que tener una muy buena gerencia para administrarlos y deseo el mayor de los éxitos a la Administración entrante”, dijo el mandatario de la ciudad.

Recalcó que si le va bien a la nueva Alcaldía le va bien a la ciudad y ese es el deseo que debe motivar a todas las personas, por el bien de Bogotá.

“Hoy entregamos una Alcaldía a Claudia López con unas instituciones fortalecidas, con servicios sistematizados, unas instituciones eficientes. No hay ninguna entidad quebrada, finanzas sanas, todo funcionando como debe ser”, concluyó Peñalosa.