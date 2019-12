OCAD no puede aprobar proyectos a las carreras: senador Name

El Senador José David Name Cardozo cuestionó las inesperadas convocatorias realizadas por el OCAD Región Caribe para sesionar los días 27 y 31 de diciembre, en donde se pretenden aprobar proyectos con millonarios recursos.

“Con mucha extrañeza y preocupación he recibido estas convocatorias de última hora para participar en sesiones del OCAD, en las que se buscan aprobar vigencias futuras de ejecución de importantes proyectos ambientales para el Magdalena, bienes y servicios que no serán entregados hasta el 2021 y 2022, así como el cambio de ejecutor del proyecto de ampliación a doble calzada del sector del nuevo Puente Pumarejo, proyectos a largo plazo que sin duda alguna requieren la atención y el tiempo de estudio adecuados” expresó el Senador e invitado permanente del OCAD, José David Name.

También, agregó que: “El OCAD Caribe es quizás de los escenarios de decisión más importante para el desarrollo social y económico de la Región Caribe teniendo en cuenta que en el se decide sobre la financiación con recursos del Sistema General de Regalías de los proyectos que presentan los alcaldes y gobernadores como encargados que son del desarrollo en sus territorios. Por eso no puede ser utilizado para aprobar proyectos de forma ligera y a las carreras, para patrocinar, sin la mínima planeación, caprichos de administraciones salientes”.

“Considero cuestionable que en medio de las fiestas de año nuevo y a un día de la posesión de los nuevos alcaldes y gobernadores se convoque a una sesión para dejar hipotecada a nuestra región, por eso solicitamos que se suspenda la discusión de estos proyectos. Hay un afán por comprometer recursos abruptamente aprovechando la ausencia de atención que brindan las celebraciones de fin de año. Si las administraciones salientes no dedicaron oportunamente el tiempo y el cuidado debido a formulación de esos proyectos, el OCAD Caribe si los dedicará a su estudio y aprobación.” manifestó el Senador Name.

El Senador José David Name Cardozo al inicio del periodo constitucional del Senado de la República 2018 – 2022 fue designado por la Junta Directiva de dicha Corporación como su Representante ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión Regional –OCAD – Región del Caribe.