¿Plan de fin de año gratis? recorridos en La Candelaria

Foto Radio Santa Fe CM

[/caption]Hasta el domingo 5 de enero de 2020, los libros que hablan sobre Bogotá son una excusa maravillosa para dejarse encantar por las calles de La Candelaria, mientras se conoce la historia de la ciudad a través de la literatura, y de la mano de escritores como José Asunción Silva o José María Vargas Vila.

La Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Instituto Distrital de las Artes – Idartes, invita a los habitantes de la ciudad a participar en los recorridos literarios, un espacio gratuito y abierto al público en el que los asistentes podrán interactuar con guías expertos en las artes literarias, quienes serán los encargados de contarle al público algunos relatos de la ciudad, que hasta ahora solo habían quedado guardados en los textos literarios.

El recorrido se realizará por el centro histórico en La Candelaria y está dividido en más de 10 puntos, entre los que se encuentran lugares como el Teatro Colón, el Chorro de Quevedo, la Plaza de Bolívar, el Centro Cultural Gabriel García Márquez, la Biblioteca Luis Ángel Arango, entre otros.

Participe de toda esta programación que el Idartes tiene para usted en esta temporada y recuerde que la Navidad también es literaria.

Las fechas de los recorridos se realizaran en el Centro Histórico – La Candelaria, en las siguentes fechas

27 de diciembre 2019 – 11: a.m. a 12:30 p.m.

27 de diciembre 2019 – 3:00 p.m. a 4:30 p.m.

28 de diciembre 2019 – 11: a.m. a 12:30 p.m.

28 de diciembre 2019 – 3:00 p.m. a 4:30 p.m.

29 de diciembre 2019 – 11: a.m. a 12:30 p.m.

29 de diciembre 2019 – 3:00 p.m. a 4:30 p.m.

3 de enero 2020 – 11: a.m. a 12:30 p.m.

3 de enero 2020 – 3:00 p.m. a 4:30 p.m.

4 de enero 2020 – 11: a.m. a 12:30 p.m.

4 de enero 2020 – 3:00 p.m. a 4:30 p.m.

5 de enero 2020 – 11: a.m. a 12:30 p.m.

5 de enero 2020 – 3:00 p.m. a 4:30 p.m.