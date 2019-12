Un 2019 para Monsieur Periné con más de 76 conciertos en legendarios festivales

Tras un año lleno de reconocimientos, éxitos, carteles históricos y mucha energía dejada en tarima, Monsieur Periné hace el balance del que ha sido uno de sus mejores años de carrera musical; un año dedicado a recorrer varios países completando más de 76 conciertos.

Más de una década de arduo trabajo, Catalina, Santiago y su agrupación, pueden anunciar grandes noticias y logros memorables. Así, arrancando el año con una nominación al Grammy americano en la categoría ‘Mejor Álbum de Rock Latino, Urbano o Alternativo’, el ensamble hizo maletas para un semestre lleno de shows en las tarimas más importantes de la región. México, Argentina y Chile fueron paradas muy importantes y anticipadas de “La Sombra Tour” durante éste 2019; Monsieur Periné pisó el escenario principal de Lolapallooza y anunció shows vendidos completamente en tierra gaucha.

Dentro de las grandes noticias de éste año, aterrizaron también en Río de Janeiro para presentarse en uno de los festivales más icónicos y grandes del mundo: el legendario “Rock In Rio”. Durante cerca de una hora deleitaron a miles de personas con descargas instrumentales tremendas, himnos que ya son famosos y temas «romanticones» que les han abierto plaza en toda Latinoamérica. Compartieron la tarima del “Palco Sunset” con la agrupación “Francisco, El Hombre”, además de ser los únicos artistas latinoamericanos invitados al evento. Su presencia en el país carioca hizo parte de uno de los más de 76 shows que los colombianos han dado en lo corrido del año en más de una docena de países.

Luego de recibir excelentes criticas por su presentación en Río y abrirle los conciertos al dominicano Juan Luis Guerra en el Prudential Center de Nueva York y el American Airlines Arena en Miami, Monsieur Periné desempacaron en Austin City Limits, para el festival de música multigénero de la capital texana.

Después de visitar Europa, cantar con Juanes en Madrid, recorrer Latinoamérica; tras más de 30 fechas por Estados Unidos y Canadá, que incluyeron 4 shows sold out en el marco del Festival de Jazz de San Francisco y un show en el prestigioso Festival Bonnaroo, Monsieur Periné regresó a su natal Colombia para ofrecer 11 conciertos en varias ciudades, teniendo una participación especial en el cumpleaños de Bogotá con un show especial junto a la Orquesta Filarmónica de la capital que logró llenar el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Durante su recorrido por territorio nacional, la Costa Caribe los recibió con los legendarios teatros Adolfo Mejía de Cartagena y José Consuegro O’higgins de Barranquilla a reventar. Y allí, deleitaron a todos los asistentes con la puesta en escena impecable y la magia que los caracteriza.

La aventura de fin de año se intensifico a mediados de noviembre con la asistencia a un show junto a la Sinfónica de San Francisco para conmemorar el día de los muertos celebrado en esa ciudad estadounidense; regresaron entonces para cumplir otro sueño compartir tarima con Rubén Blades y Yuri Buenaventura en el Movistar Arena de la capital colombiana. Finalmente la banda, éste fin de semana de diciembre, dirá presente en el Festival The Paradise en República Dominicana y despedirá el año celebrando y haciendo algunos anuncios importantes como el premio que recibió el video de ‘La Sombra’, con la participación de Sofía Gómez, la apneista colombiana, a Mejor Videoclip en el Festival de Cine Independiente de Villa de Leyva en días recientes.

Más sobre Monsieur Periné:

Su más reciente álbum Encanto Tropical, fue nominado a los Latin Grammy 2018 en la categoría Álbum del Año y Grabación del Año, mientras que el sencillo ‘Bailar Contigo’, estuvo nominado a Canción del Año. Meses después, la banda volvió a recibir una nominación a la categoría Best Latin Rock, Urban or Alternative Album con Encanto Tropical en los Grammy 2019.

Hasta el momento, ‘Bailar Contigo’ tiene más de 45 millones de reproducciones en plataformas digitales, además de haber sido destacada como uno de los «Mejores Singles Latinos del 2018”, según Rolling Stone. Este álbum culmina la evolución del sonido de Monsieur Periné, desde el Gypsy-Jazz acústico, inspirado en Django Reinhart hasta el pop híbrido de música electrónica latina.

La producción de Encanto Tropical estuvo a cargo de Eduardo Cabra (Visitante de Calle 13) con quien ya habían trabajado para su segundo álbum Caja de Música. Con este álbum Monsieur Periné fue nominado a los Latin Grammy 2015 a la categoría Álbum del Año y ganó el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista.

La banda fue formada por Catalina García y Santiago Prieto en Villa de Leyva (Colombia) en el 2007, donde inicialmente tocaban boleros y bossa nova en matrimonios y fiestas privadas.

«Crecí escuchando trova latinoamericana gracias a mi madre, especialmente a Mercedes Sosa», expresó Catalina. “Pero también me he conectado con cantantes como Buika, Chavela Vargas, colegas como Natalia Lafourcade o Andrea Echeverri. También estoy inspirada por cantantes tradicionales como Totó la Momposina, Chavita Grande, Mayra Andrade. Me gustan los cantantes que expresan una historia y que no solo son perfeccionistas en su interpretación”.

Es de resaltar que por su parte, Catalina García apareció en el MTV Unplugged de Cafe Tacvba así como en el de la agrupación uruguaya No Te Va Gustar. Igualmente, la cantante colombiana es coprotagonista de AMIGO DE NADIE, película colombiana dirigida por Luis Alberto Restrepo y en donde también participan Juan Pablo Urrego y Patricia Tamayo. Recientemente, Catalina lanzó una nueva colección de ropa junto a Diego Guarnizo en su desfile debut como diseñador.