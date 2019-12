Cambios en cúpula militar: mayor general Eduardo Enrique Zapateiro es nuevo Comandante del Ejército Nacional

El general Zapateiro, que venía desempeñándose como Comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES), ha ejercido importantes responsabilidades a lo largo de su brillante carrera militar.

En una declaración ofrecida este viernes desde la Casa de Nariño, el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunció la designación del mayor general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda como nuevo Comandante del Ejército Nacional, en remplazo del general Nicacio de Jesús Martínez, quien se retira de la comandancia de la institución por motivos familiares.

“Hoy, en presencia de la cúpula militar, quiero informarle al país que he designado al general Eduardo Zapateiro como nuevo Comandante del Ejército Nacional de Colombia”, dijo el Presidente Duque.

Entre ellas, ha sido Director de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, y Comandante del Batallón Colombia en el Sinaí; ha sido, también, Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, Comandante de la X Brigada y de la V Brigada del Ejército y Comandante del CCOES, último cargo que viene ejerciendo.

El Presidente Duque recalcó que al general Zapateiro “hoy se le reconoce su contribución en las tareas operacionales que llevaron a la Operación Fénix, en la cual fue dado de baja el criminal alias ‘Raúl Reyes’; su participación en la Operación Camaleón, y su participación, también, en muchas de las grandes operaciones de inteligencia que le trajeron al país grandes glorias frente al terrorismo”.

Transición ordenada

En su declaración, el Jefe de Estado afirmó que, de esta manera, “se hace una transición ordenada” en el Ejército Nacional, puesto que los generales Eduardo Zapateiro y Nicacio de Jesús Martínez trabajaron juntos en la elaboración del Plan Bicentenario, estrategia con la cual “venimos dándoles golpes importantes a las estructuras del crimen”, y que “busca consolidar en el territorio no solamente que brille la justicia, sino donde nosotros podamos liberar a los ciudadanos de cualquier asecho de criminalidad”.

En este sentido, el Mandatario precisó que, durante lo corrido de 2019, el país muestra una importante reducción en materia de secuestros y homicidios, resultado en el cual tienen que ver los soldados de Colombia.

Agregó que, igualmente, durante el 2019 el Ejército Nacional “ha dado golpes fundamentales a las estructuras del narcotráfico, ha dado golpes certeros a los grupos armados organizados y ha cumplido, con lujo de detalles, una labor supremamente destacada en lo que tiene que ver con la lucha contra los cultivos ilícitos”.

“Este año tendremos el año de mayor erradicación manual desde que estamos enfrentando este flagelo, y también logros que no tienen parangón en materia de incautaciones”, sostuvo.

Reconocimiento al general Martínez

Por esta razón, el Jefe de Estado expresó su gratitud y admiración al general Nicacio de Jesús Martínez, por haber cumplido sus tareas con lujo de detalles y por sus más de 38 años de servicio a Colombia.

“Hoy hemos tenido una conversación profunda, una conversación donde hemos reconocido su gran servicio a nuestro país y hemos tomado la decisión, después de haber tenido esta conversación, para que el general Nicacio de Jesús Martínez deje la Comandancia del Ejército”, dijo el Presidente Duque.

Y agregó: “Él me ha expresado sus motivos familiares, los cuales no solamente he acogido, sino que los he acogido con un inmenso sentimiento de gratitud y admiración por su tarea cumplida a lo largo de más de 38 años de servicio a Colombia. Mi general Nicacio, de nuevo mi admiración, mi amistad, mi reconocimiento por su labor al servicio de Colombia”.

Perfil del nuevo Comandante del Ejército Nacional

El mayor general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda nació el 18 de julio de 1962, en Cartagena. Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en 1983 y se graduó como subteniente del arma de Infantería en 1985. Ascendió al grado de mayor general el 1° de diciembre de 2017.

Es profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes. Cuenta con Diplomado en Docencia e Investigación Universitaria, Diplomado en Estrategia y Prospectiva de la Universidad Externado y posgrado de Especialista en Comando y Estado Mayor.

Adelantó curso de Administración de Recursos para Defensa en la Escuela de Armas y Servicios, y tiene una Maestría en Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra.

Durante su carrera se ha desempeñado, entre otros, en los siguientes cargos:

Comandante de la Escuela de Paracaidismo Militar (ESPAM) en Tolemaida; Comandante y Fundador del Batallón de Comandos No. 1 Ambrosio Almeida, en Tolemaida; Comandante del Batallón Colombia No. 3, en la Península del Sinaí, Israel; Director de la Escuela de Soldados Profesionales en Nilo, Cundinamarca; Comandante del Comando de Operaciones Especiales del Ejército (COESE); Comandante del Comando Unificado de Operaciones Especiales (CUNOE); Comandante de la Décima Brigada Blindada, en La Guajira; Comandante de la Quinta Brigada, en Bucaramanga; Director de la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá; Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, en Larandia, Caquetá, y actualmente Comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES), desde donde ha liderado el esfuerzo principal de las Fuerzas Militares en la ejecución del Plan Bicentenario.

El mayor general Eduardo Zapateiro planeó y lideró la Operación Fénix, en marzo de 2008, en la cual se logró la neutralización del segundo cabecilla de las Farc, Luis Édgar Devia Silva, alias ‘Raúl Reyes’, consolidando por primera vez una acción militar dirigida contra la estructura de mando de las Farc en su más alto nivel.

Posteriormente, el mismo año, dirigió durante seis meses la Operación Elipse, a través de un esfuerzo sostenido para la configuración operacional previa a la Operación Jaque, que permitió el rescate de 15 militares, policías y políticos que estuvieron secuestrados, junto con tres ciudadanos estadounidenses, durante más de diez años, en las selvas colombianas.

En junio de 2010, lideró la Operación Camaleón, que permitió el rescate de 4 militares y policías secuestrados por las Farc.

Al nuevo Comandante del Ejército le han sido otorgadas 52 medallas y condecoraciones militares nacionales.