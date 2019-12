Banco Agrario entregó créditos de hasta $100 millones a comerciantes afectados por las marchas

Loterias

Loterías del 27 de diciembre en Colombia:

Medellín 3097 – Serie 326

Santander 2762 – Serie 086

Risaralda 3210 – Serie 160

DORADO

Mañana 7631 – Tarde 8579

CULONA:

Día 6991 – Noche 7253

ASTRO SOL

0148 – Signo Sagitario

ASTRO LUNA

9603 – Signo Acuario

PIJAO:

1639

PAISITA:

Día 0830 – Noche 1731

CHONTICO:

Día 5996 – Noche 0610

CAFETERITO:

Tarde 8369 – Noche 4687

SINUANO:

Día 8938 – Noche 2637

CASH THREE:

Día 534 – Noche 847

PLAY FOUR:

Día 3767 – Noche 4623

SAMAN:

8545

CARIBEÑA:

Día 6656 – Noche 5441

WIN FOUR:

3760

EVENING:

0888

MOTILÓN:

Tarde 8135 – Noche 1800

LA FANTÁSTICA:

Día 9906 – Noche 8825

ANTIOQUEÑITA

Día 9931 – Tarde 1095