El patrimonio cultural de una Nación es invendible: Vicepresidenta sobre el Galeón San José

–La Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, afirmó que el patrimonio cultural de una Nación no se debe vender y dijo que la declaratoria del Galeón San José como bien de interés cultural, garantiza, precisamente, que no sea comercializado y que su conservación se haga como una pieza única e indivisible.

“Queremos preservarlo en un museo, en las mejores condiciones para que sea un bien arqueológico, histórico, para el beneficio de las generaciones futuras y de toda la humanidad”, señaló la Vicepresidenta en una rueda de prensa, en la que entregó detalles de la declaratoria y del proceso que continúa para la extracción de la embarcación hundida en 1708 en el Caribe.

Cabe destacar que el Gobierno Nacional había solicitado hace cerca de dos meses que el Galeón fuera declarado bien de interés cultural, tras dejar sin validez el acuerdo de la administración anterior con la Maritime Archaeological Consultants (MAC), que contemplaba un pago en especie por el rescate en las profundidades del mar.

Así las cosas, la Alianza Público Privada (APP) cambia en su esencia. “Continuaremos adelante en la negociación con el originador de la APP, en busca de las mejores condiciones posibles, que no le supongan al país ningún tiempo de riesgo o demanda. Lo fundamental es saber que este patrimonio seguirá siendo de la Nación y no terminará en los bolsillos de ningún particular ni dividido en los distintos anticuarios del mundo”, señaló la funcionaria.

De igual manera, aclaró que una vez se establezca el valor del rescate, se definirá qué porcentaje de recursos saldrá del presupuesto nacional, y se buscará financiamiento a través de la cooperación internacional, porque “va a ser un patrimonio para el disfrute de la humanidad”.

Frente a las posibilidades de una demanda por la declaratoria del Galeón como bien de interés cultural, el Director de la Agencia Jurídica del Estado, Camilo Gómez, afirmó que “este procedimiento cuenta con solidez jurídica absoluta y total”.

Por otra parte, la Vicepresidenta se refirió al interés de España y al proceso amistoso que se ha adelantado con ese país. “Sólo cuando se pueda extraer el Galeón, sabremos qué restos humanos hay, ese es un tema que al Gobierno español siempre le ha preocupado muchísimo dejar como absoluta prioridad. Ellos están de acuerdo con nosotros en que se trata de un patrimonio cultural, que no lo debemos dividir, que no debe ir a ningún anticuario pero, sobre todo, les interesa saber cuáles y cuántos son los restos óseos y sus orígenes”, expresó.

Los criterios de la declaratoria

De acuerdo con Gómez, la Ley es clara en afirmar que hay cinco criterios para declarar un bien de interés cultural, y que fueron los que se tuvieron en cuenta en el caso del Galeón San José:

– La representatividad: Define el significado de un bien o conjunto de bienes para aportar al conocimiento sociocultural de Colombia.

– La singularidad: Establecer si se trata de un conjunto de bienes único o escaso.

– El estado de conservación: que la estructura principal y la mayor parte de los materiales estén intactos. “En el caso del Galeón, el país va a ver algo asombroso: un buque que se destruye, pero el 70% se conserva muy bien. La mayor parte de sus materiales están intactos, comprobado científicamente con el informe de exploración”, dijo Gómez.

– Importancia científica y cultural: el potencial que ofrece un bien o conjunto de bienes, para aportar al conocimiento histórico, científico o cultural de la humanidad.

– Repetición: Hace referencia a la similitud que tengan piezas del mismo hallazgo.

El Director de la Agencia Jurídica del Estado aseguró que el Galeón cumplió a cabalidad, todos los requisitos: “Aquí tenemos una colección única, irrepetible, de enorme valor científico, con un estado de conservación asombroso, y representativo de nuestra cultura y de nuestra historia. No hay duda alguna de que el Galeón San José es un patrimonio de todos los colombianos y de la humanidad”, sostuvo.

El proceso del pecio continuará bajo el liderazgo de la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y de la Ministra de Cultura, Carmen Vásquez, para concretar la extracción en el menor tiempo posible.