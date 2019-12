Apuñalamiento masivo en una sinagoga en Nueva York deja cinco heridos

–Cinco personas han resultado heridas este sábado en un ataque con arma blanca perpetrado en una sinagoga del estado de Nueva York, informó el Departamento de Policía de Ramapo.

El ataque ocurrió sobre las 22:00 (hora local), cuando los visitantes de la sinagoga de Monsey, condado de Rockland, celebraban Janucá. Un hombre no identificado sacó un arma y atacó a varias personas, antes de salir corriendo del templo y abandonar la escena del crimen en un vehículo.

El Consejo Ortodoxo Judío de Asuntos Públicos comunicó que de las cinco víctimas de este «apuñalamiento masivo», todos judíos ortodoxos, dos se encuentran en estado crítico.

#BREAKING: Several people are injured in a stabbing attack at a synagogue in upstate New York’s Forshay neighborhood.pic.twitter.com/udm0jz1LfD

— Jennifer Franco (@jennfranconews) 29 de diciembre de 2019