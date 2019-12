Comando del Ejército responde a familia de Juan Fernando Quintero sobre la desaparición de su padre

Loterias

Loterías del 28 de diciembre en Colombia:

Baloto 02 09 17 27 42 11

Revancha 01 09 20 33 41 09

Boyacá 3601 – Serie 274

Cauca 8811 – Serie 072

DORADO

Mañana 0094 – Tarde 7360 – Noche 4282

CULONA:

Día 7420 – Noche 1672

ASTRO SOL

6103 – Signo Virgo

ASTRO LUNA

9671 – Signo Aries

PIJAO:

1534

PAISITA:

Día 9103 – Noche 9394

CHONTICO:

Día 2888 – Noche 1734

CAFETERITO:

Tarde 0077 – Noche 8748

SINUANO:

Día 3699 – Noche 3373

CASH THREE:

Día 528 – Noche 632

PLAY FOUR:

Día 1989 – Noche 9619

SAMAN:

5139

CARIBEÑA:

Día 3697 – Noche 3038

WIN FOUR:

5858

EVENING:

3344

MOTILÓN:

Tarde 8321 – Noche 2523

LA FANTÁSTICA:

Día 9612 – Noche 9421

ANTIOQUEÑITA

Día 3186 – Tarde 4232

Paisa Lotto

6267