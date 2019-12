Largas filas y esperas durante fin de año en las Terminales de Bogotá

Esperas de entre tres y cinco horas registran los viajeros en la Terminales de Bogotá, para lograr conseguir un pasaje para sus lugares del destino.

Según estimados de la Terminal de Bogotá, se espera para este 31 de diciembre un flujo de al menos 182 mil pasajeros, lo que genera grandes congestiones a la hora de vender tiquetes y abordar los vehículos.

Desde el pasado 1 de diciembre de 2019 a la fecha La Terminal de Transporte ha movilizado desde sus tres sedes cerca de 1’5 millones de pasajeros, en cerca de 148 mil vehículos; de los cuales 875 mil viajeros desde la Terminal Salitre en 93 mil en vehículos, 255 mil viajeros desde la Terminal del Sur en 22 mil vehículos, y desde la Terminal Satélite del Norte cerca de 343 mil viajeros en 12 mil vehículos de origen y tránsito.

Así las cosas, durante la temporada de Fin de Año se espera movilizar cerca de un millón 900 mil pasajeros en cerca de 160 mil vehículos.

Los destinos con mayor afluencia son: Norte de Santander, Boyacá, Antioquia, Llanos Orientales, Eje Cafetero, Valle del Cauca, Nariño y La Costa Atlántica.

Recuerde:

-La Terminal cuenta con 358 cámaras de vigilancia, por la seguridad de nuestros usuarios, ustedes están en instalaciones confiables y seguras.

-No descuide a los menores de edad, siempre llévelos de la mano y procure que tengan algún documento que los identifique, junto con los datos de sus padres o acudientes.

-No acepte la ayuda de intermediarios, evite la colaboración de personas extrañas.

-Evite desplazarse en buses informales. Los únicos sitios legalmente autorizados para tomar el transporte intermunicipal son las Terminales de Transporte del Sur, Norte y de Salitre.

-No deje abandonadas sus maletas y evite llevar equipaje en exceso recuerde que para grandes volúmenes puede utilizar los servicios de encomiendas que ofrecen las empresas legalmente reconocidas en el módulo 4 de la Terminal -Central Salitre, estos deben ser usados después de los 25 kilos y su costo será según trayecto y peso.

-Durante su recorrido, no acepte bebidas, comida o dulces de desconocidos, prefiera llevar sus propios alimentos, en lo posible que no sean bebidas alcohólicas.

-Evite llevar elementos de alto valor o dinero en equipajes que vayan dentro de la bodega, opte por llevar un equipaje de mano, que sea cómodo para usted y los demás viajeros.

-Si se desplaza con mascotas recuerde que debe llevarlas en su respectivo guacal, debidamente hidratadas.

-Lleve sus documentos de identidad y el carné de afiliación al sistema de salud.

-No viaje con ningún tipo de arma, que pueda poner en riesgo su integridad y la de los demás pasajeros. Ante cualquier situación sospechosa, denuncie a la Policía a través de la línea de emergencia 123 o acérquese a cualquier funcionario de las terminales de transporte, quienes tienen comunicación directa con las autoridades.

-De requerir atención médica, acuda al servicio de primeros auxilios que opera las 24 horas del día los 365 días del año, y en caso de ser requerido su traslado se ofrece servicio de ambulancia, todo esto de forma gratuita. De requerir la vacuna de la fiebre amarilla esta se aplica gratuitamente en los siguientes horarios: