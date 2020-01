Nairo Quintana inició el 2020 luciendo el uniforme del Arkea

Tras su salida del Movistar Team, luego de ocho años de victorias, Nairo Quintana inició el nuevo año luciendo los colores del equipo francés Arkea Samsic, con el cual enfrentará los grandes retos propuestos para el 2020.

Sin embargo, aún quedan temas sensibles por definir de cara al calendario del escarabajo colombiano en el equipo galo.

Por ejemplo, aún no se ha definido si Quintana participará en la Vuelta a España, ya que su escuadra necesita recibir invitación para poder competir.

Lo cierto es que el 2020 será la oportunidad del boyacense para resurgir y despejar las dudas que dejó un poco satisfactorio 2019. Está claro que el último tiempo en el Movistar se vio marcado por críticas y tensión para el colombiano.

Nairo Quintana temporada 2020, el principio de nuestra historia común

— Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) January 1, 2020