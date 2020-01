Viral: Mapaches fingen ser estatuas para no ser descubiertos

Viral en redes sociales se ha convertido un simpático video que muestra a dos mapaches, quienes ingresan a un jardín, al momento en que el dueño de la casa los descubre los animalitos se quedan estáticos, fingiendo ser estatuas.

La publicación que se viralizó en la red social Twitter, capta el momento en que los dos mapaches merodean por el jardín, al parecer los mamíferos intentaban ingresar a la casa, pero el dueño de la vivienda los sorprende con un golpe en el vidrio de la ventana.

Al percatarse de que fueron descubiertos, los dos mapaches quedan inmóviles, uno de ellos mirando fijamente la cámara que lo graba, y el segundo, quien llama más la atención, quedó en dos patas, fingiendo se runa escultura.

La publicación titulada “Don’t move, he can’t see us” (No te muevas, él no puede vernos), en Twitter, alcanza más de ocho millones de reproducciones, 87 mil retuits y 225 mil ‘me gusta’.