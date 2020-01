Viral: El peligroso paseo de niña de 6 años por la cornisa de un quinto piso

En un video de apenas 18 segundos de duración, quedo captado el peligroso paseo d euna niña d eunos seis años de edad, quien camina por una cornisa de un quinto piso en un edificio de la localidad de Tenerife en España.

En el clip se ve a la pequeña salir de una ventana, recorre unos metros en dirección a un balcón y luego da la vuelta para volver al punto de partida.

Primeras versiones indican que el hecho ocurrió el pasado sábado en unos apartamentos de Playa Paraíso, en el municipio tinerfeño de Adeje, y las imágenes fueron recogidas por unos turistas que se encontraban en un edificio situado justo enfrente.

This is absolutely terrifying to watch. Apparently recorded in Tenerife… I always try to book ground floor rooms when on hols with the kids.. you can see why pic.twitter.com/Vxlps0aoYJ

— Jer Dixon (@JeremyDixonDJ) January 6, 2020