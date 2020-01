Apple presenta el desafío Shot on iPhone modo Noche

Apple comienza el año nuevo celebrando con la manera más fascinante de tomar fotos en el iPhone a través del nuevo desafío fotográfico con el modo Noche. Invitamos a todos los usuarios a enviarnos sus fotos más espectaculares tomadas con el modo Noche del iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max.

A partir de hoy y hasta el 29 de enero, Apple buscará las fotos más impresionantes tomadas por usuarios de todo el mundo con el modo Noche. El panel de jueces seleccionados evaluará los trabajos presentados para dar a conocer las cinco fotos ganadoras el próximo 4 de marzo.

Las fotos ganadoras se publicarán en una galería dentro de la sección Newsroom en apple.com y en la cuenta de Instagram de Apple (@apple). También podrán aparecer en campañas digitales, en los Apple Stores, en vallas publicitarias o en exposiciones fotográficas de terceros.

El iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max ofrecen la mejor experiencia fotográfica en su clase y aportan grandes avances en el campo de la fotografía a la cámara más popular del mundo. El iPhone 11 presenta un revolucionario sistema de dos cámaras y el iPhone 11 Pro un sistema de tres cámaras, ambos perfectamente integrados en iOS 13, con nuevas herramientas intuitivas y poderosas que permiten a cada cliente tomar fotos como todo un profesional. Todos los modelos del iPhone 11 incorporan un nuevo sensor gran angular con 100 por ciento de Focus Pixels que habilita el modo Noche, lo que permite tomar fotos con poca luz en interiores y exteriores, algo nunca antes visto en un iPhone. Esto se suma a una nueva cámara ultra gran angular, al HDR Inteligente de última generación y a la experiencia mejorada del modo Retrato.

Consejos para usar el modo Noche:

El modo Noche se activa automáticamente en entornos con poca luz. Si aparece el ícono amarillo del modo Noche, significa que estás tomando fotos con el modo Noche.

El modo Noche determina el tiempo de captura en función de la escena y lo muestra en el ícono del modo Noche. Puedes tocar el ícono y ajustar el deslizador al máximo para extender el tiempo de captura.

Intenta apoyar tu iPhone o usar un tripié para obtener un tiempo de captura más largo durante las horas más oscuras de la noche.

Conoce a los jueces

Malin Fezehai (Estados Unidos)

Malin es una fotógrafa y reportera visual que vive en Nueva York. Ha capturado imágenes en más de 30 países y ha tomado fotos para The New York Times, TIME, Nike, Malala Fund y las Naciones Unidas, entre otros. En 2015, recibió el Premio Wallis Annenberg y se convirtió en la primera persona en recibir un Premio World Press Photo por una imagen tomada con el iPhone.

Tyler Mitchell (Estados Unidos)

Tyler es un fotógrafo y cineasta de Brooklyn que trabaja en muchos géneros para explorar y documentar una nueva estética sobre la oscuridad. Es publicado regularmente en revistas de vanguardia y contratado por destacadas casas de moda. En 2018, hizo historia como el primer fotógrafo afroamericano en fotografiar la portada de American Vogue con Beyoncé como protagonista y el año pasado tuvo su primera exposición individual en un museo titulada «I Can Make You Feel Good» en el Foam Fotografiemuseum de Ámsterdam.

Sarah Lee (Reino Unido)

Sarah estudió Literatura Inglesa en la University College London (UCL) a finales de los noventas y aprovechó el tiempo fuera de las bibliotecas para formarse como fotógrafa. Ha trabajado para The Guardian y The Observer desde el año 2000 y se especializa en retratos, reportajes y el arte. Sarah publicó un libro que se presentará este mes llamado “West of West», sobre el final de la Ruta 66 y el fronterismo, además de estar trabajando en una serie a largo plazo sobre Londres y los viajes nocturnos llamada «Tender are the Nighthawks». Sarah es fotógrafa oficial de BAFTA y miembro del British American Project, y también de la Royal Society of Arts.

Alexvi Li (China)

Alexvi es un experimentado fotógrafo y artista del iPhone que captura fotos y videos, para crear proyectos artísticos temáticos. Su trabajo se puede ver en una variedad de importantes instituciones y galerías, y ha sido galardonado con un Premio Fine Art Photography por “Peking Apartments”, además de un Premio Martin Parr Edition por su fotolibro “Lonely Planet”, cuyas fotos tomó completamente con el iPhone. También fotografió recientemente “Objects in the Mirror Are Closer Than They Appear”, completamente con el iPhone 11 Pro.

Darren Soh (Singapur)

Darren es un fotógrafo independiente de tiempo completo que se especializa en arquitectura y paisajismo. Entre sus numerosos galardones se encuentran el Premio Commonwealth Photographic y el Prix de la Photographie de París. Comenzó su carrera como fotoperiodista y ha publicado y expuesto su obra a nivel mundial. Es mejor conocido por su documentación de estructuras de vivienda vernácula y pública en Singapur. A menudo comparte sus fotos tomadas con el iPhone en su cuenta de Facebook y fue uno de los ganadores del desafío #ShotoniPhone 2019.

Phil Schiller

Phil ha ayudado a Apple a reinventar los teléfonos móviles gracias al iPhone. Phil es un fotógrafo entusiasta que colabora activamente en el desarrollo de la tecnología de la cámara como vicepresidente sénior de Worldwide Marketing.

Kaiann Drance

Kaiann, vicepresidente de Worldwide Product Marketing, trabaja con los talentosos equipos de Apple para poner productos que ofrezcan grandes herramientas fotográficas en las manos de muchas personas, incluyendo el primer iPod touch con cámara y varias generaciones del iPhone.

Brooks Kraft

Brooks es fotógrafo profesional y trabajó en fotografía editorial y comercial antes de unirse a Apple. Fue fotógrafo colaborador de la revista TIME, en la que cubrió la Casa Blanca durante las administraciones de Bush y Obama, así como siete campañas presidenciales.

Jon McCormack

Jon es un fotógrafo consumado que actualmente se desempeña como vicepresidente de Camera and Photos. Las imágenes de Jon han sido publicadas por organizaciones internacionales como TIME, The New York Times, la UNESCO, The Nature Conservancy, Africa Geographic, entre otras.

Arem Duplessis

Arem trabaja en estrecha colaboración con algunos de los fotógrafos más destacados del mundo como director de fotografía del equipo de marketing de Apple. Anteriormente fue director de diseño de The New York Times Magazine durante casi una década.

Cómo enviar tus fotos con el modo Noche

Comparte tus mejores fotos tomadas con el modo Noche del iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max en Instagram y Twitter usando los hashtags #ShotoniPhone y #NightmodeChallenge para participar en el reto. Los usuarios de Weibo pueden participar usando los hashtags #ShotoniPhone# y #NightmodeChallenge#. Recuerda indicar el modelo que usaste para capturar tu imagen. También puedes enviar tus imágenes en su máxima resolución por email a shotoniphone@apple.com, con el formato de archivo “nombre_apellido_nightmode_modelodeiPhone”. Las fotos se pueden enviar directamente desde la cámara o editadas a través de alguna herramienta de edición de Apple en la app Fotos o con software de terceros. Recibiremos las fotos a partir de las 12:01 a.m. PST del 8 de enero y hasta las 11:59 p.m. PST del 29 de enero. Es necesario tener 18 años o más para participar. Este reto no está abierto a los empleados de Apple ni a sus familiares directos.

Las cinco fotos ganadoras se publicarán en la sección Newsroom en apple.com, en las cuentas de Apple de Instagram (@apple), WeChat, Twitter y Weibo, además de aparecer en los Apple Stores, en vallas publicitarias o en exposiciones fotográficas públicas de terceros. Los ganadores serán notificados el día 4 de marzo de 2020.

Si decides enviar tus fotos a través de las redes sociales, las imágenes deberán ser públicas. Se considerarán no elegibles aquellas fotos que violen o infrinjan los derechos de otra persona, incluyendo, entre otros, los derechos de autor, marca registrada, privacidad, publicidad o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o derechos civiles; que contengan contenido sexualmente explícito, desnudos, obsceno, violento o cualquier otro contenido censurable o inadecuado; o que de alguna manera desacrediten a Apple o a cualquier otra persona o parte.

Apple cree firmemente que los artistas deben ser compensados por su trabajo y brindará una recompensa económica a los cinco fotógrafos ganadores por el uso de sus fotos en los canales de marketing de Apple. Tú conservas los derechos de tu fotografía; sin embargo, al enviar tu foto, concedes a Apple el derecho a una licencia mundial, irrevocable, no exclusiva y libre de regalías durante un año para utilizar, modificar, publicar, mostrar, distribuir, crear trabajos derivados y reproducir la foto en la sección Newsroom en apple.com, en las cuentas de Apple en Twitter, Instagram (@apple), en los Apple Stores, en vallas publicitarias, en las cuentas de Apple de Weibo y WeChat, en exposiciones fotográficas públicas de terceros, y en cualquier exposición interna de Apple. Cualquier fotografía reproducida incluirá los créditos del fotógrafo. Si tu fotografía es seleccionada para aparecer en materiales de marketing, aceptas además conceder a Apple un uso comercial exclusivo de la fotografía durante la vigencia de la licencia.