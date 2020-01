Mejora metodológica en medición de colombianos no residentes que visitan el país

Entre enero y noviembre de 2019 ingresaron 3.980.621 visitantes no residentes al país, de los cuales 746.493 fueron colombianos no residentes.

El Gobierno Nacional ha realizado una mejora metodológica en la medición de los colombianos no residentes que visitan el país, toda vez que existía una subestimación en el cálculo de esta cifra, como resultado de la agilización del proceso migratorio de entrada al país y la implementación de sistemas tecnológicos como el BIOMIG. Especificamente se estaba dejando de contabilizar un número de colombianos en los registros de llegada a Colombia.

La mejora metodológica consiste en cruzar el registro de entrada con el registro de salida del país de manera individual y anonimizada para contar con información más fidedigna y precisa sobre los colombianos no residentes que visitan Colombia por períodos inferiores a un año, de acuerdo con las definiciones y estándares de la Organización Mundial del Turismo.

Con esta mejora estamos brindando mayor confianza en la cifra general de visitantes no residentes compuesta por: i) extranjeros no residentes, ii) colombianos no residentes (cifra ajustada) y iii) cruceristas.

Con el fin de darle transparencia a este proceso de mejora metodológica, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, señaló que “se continuarán publicando las cifras de colombianos no residentes bajo las dos metodologías durante el año 2020. Después de ese plazo se publicará únicamente la cifra bajo la nueva metodología”.

Asimismo señaló que “el Gobierno continuará trabajando en el mejoramiento del sistema de información turística para fortalecer el proceso de toma de decisiones asociado al diseño e implementación de políticas, planes y programas de turismo”.