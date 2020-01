Ricardo Montaner estrena video «Te Adoraré»

Una vez más el cantautor Ricardo Montaner comparte con el público una gama de sentimientos en una sublime historia de amor hecha canción. ‘Te Adoraré’, es el nuevo sencillo promocional de su álbum nominado a los premios Grammy y Grammy Latino, Montaner.

Compuesta por Ricardo junto a sus talentosos hijos que conforman el popular dúo Mau y Ricky, y los autores Luigi Castillo y Ricardo López Lalinde, ‘Te Adoraré’ puede ser una de las canciones que “más me gusta de todas las que he escrito”, expresa el creador de cientos de éxitos musicales. “El video es una maravilla más de esas a las que Marlene me tiene acostumbrado”, comenta al referirse a su esposa Marlene Rodríguez, quien dirige todos sus videos musicales.

El video fue grabado en Buenos Aires y continúa la reciente tendencia de Montaner invitando a sus colegas músicos a participar como actores. Esta vez, las apariciones estelares cuentan con nada menos que su hija Evaluna y su prometido, el nuevo boom de origen colombiano, el cantante y compositor Camilo. “Combinar a Camilo y Evaluna como pareja protagónica es la cereza del pastel. Sin duda alguna un gran aporte en la hermosura de una historia triste”, asegura Montaner, quien iniciará próximamente una extensa gira musical por importantes ciudades de Estados Unidos.

‘Te Adoraré’ es el nuevo sencillo del vigésimo cuarto álbum de estudio del artista, titulado Montaner y editado en mayo 2019. El primer sencillo ‘¿Qué Vas a Hacer?’ cuenta con más de 51 millones de visitas en YouTube con el video protagonizado por las estrellas Lali y J Balvin. El video del segundo sencillo ‘No Me Hagas Daño’ cuenta con Nicky Jam y Patricia Zavala, mientras que el tercer sencillo ‘Vasito De Agua’ es un dueto con la superestrella urbana de Puerto Rico, Farruko.

Aclamado por la crítica por su habilidad e ingenio para actualizar su característico sonido romántico, Montaner recibió una nominación en 2019 para el Latin GRAMMY® como Mejor Álbum Pop Vocal Contemporáneo y está nominado para los próximos GRAMMYs® edición 2020 por Mejor Álbum Pop Latino.