Buscan a sujetos que hirieron a modelo durante violento atraco en Cali

Las autoridades se encuentran tras la pista de dos sujetos quienes le propinaron un balazo y varias lesiones a una joven modelo, en medio de un violento atraco en la capital del Valle, cuando la mujer llegaba al conjunto de apartamentos donde reside.

Los hechos se registraron en la tarde del pasado jueves 9 de enero en el parqueadero de la unidad San Gabriel, ubicada en la Carrera 98 con Calle 48, cuando la víctima se bajó de su vehículo y fue abordada por dos hombres quienes la amenazaron con arma de fuego.

En videos de seguridad que captaron el hecho, se ve que la mujer se opuso al atraco e inició un forcejeo con uno de los asaltantes para evitar que le quitaran su teléfono celular.

La víctima contó que cuando se bajó de un Uber dos hombres se le acercaron: “Uno de ellos sacó un arma y me dijo que le pasara el celular, si no, me mataba”.

La mujer agregó: “Esto por acá es un robadero. Se le ha dicho a la Policía que haga patrullajes más seguido, pero dijeron que no era posible”.

Tras el ataque, los dos sujetos huyeron del lugar en un automóvil de color gris que los estaba esperando.

Versiones de la Policía Metropolitana indicaron, que al parecer, los móviles del hecho serían pasionales, ya que uno de los atacantes habría sido identificado por la víctima.