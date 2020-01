Ponen a prueba tunel de la nueva calzada de la vía al Llano

La Agencia Nacional de Infraestructura ANI y Coviandina informaron a los usuarios de la vía Bogotá – Villavicencio que la próxima semana se adelantarán pruebas en el túnel 1 de la nueva calzada Chirajara – Fundadores.

Coviandina indicó que esta semana de prueba se adelanta con el fin de revisar el funcionamiento de los sistemas eléctricos, electromecánicos, señalización variable y para familiarizar a los conductores con la nueva infraestructura.

Las pruebas se adelantarán a partir desde el lunes 13 y hasta el viernes 17 de enero de 2020, entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Durante estos días se permitirá la movilidad en sentido Villavicencio – Bogotá, entre el K65+000 Puente La Pala y el K63+000 Chirajara, por el túnel 1 de la nueva calzada Chirajara – Fundadores.

Por lo anterior las autotidades recomiendan:

1. Atender las indicaciones que imparta el personal y respetar la señalización fija y variable instalada en el sector.

2. No exceder los límites de velocidad definidos.

3. No adelantar dentro del túnel.

4. Al inicio y al final del nuevo tramo, no adelantar y ceder el paso (uno a uno).

5. Los motociclistas no deberán adelantar al interior del túnel.

6. Recuerde conservar la distancia de seguridad equivalente a 50 m (en los túneles se instalaron balizas de color azul que lo guiarán)

7. Los vehículos que se movilicen en sentido Bogotá – Villavicencio, deberán hacerlo únicamente por la calzada existente. Los de carga, se movilizarán por la derecha exclusivamente.