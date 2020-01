DICTADORES MADURO EN LA FAMILIA y PROFESIONALES SIN PRÁCTICA

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (274)

DICTADORES MADURO EN LA FAMILIA

Hago un paralelo entre la DICTADURA DE MADURO Y SUS SECUACES Y LAS DICTADURAS EN LA FAMILIA.

En el editorial de El Espectador del miércoles 8 de enero de 2020 y que se titula EL AUTOGOLPE DE LA DICTADURA VENEZOLANA, leo lo siguiente: “La comunidad internacional tiene la obligación de condenar sin ambages las maniobras ilegales de Nicolás Maduro para continuar en el poder”.

Es indudable que MADURO y sus secuaces deben ser destituidos en el menor tiempo y por medios eficaces. Llegará el momento en el que un pueblo en el que el salario mínimo es de 3,75 dólares al mes y la merienda que compra y acalla conciencias sea más insuficiente y el petróleo valga menos acepte que para derrocar al tirano todos los medios pacíficos y guerreros son posibles.

Así como miramos con desagrado a los dictadores de países, así mismo y tal vez con mayor razón debemos mirar con desagrado a los dictadores en la familia, la primera noción de país que tiene el ser humano. Hay hombres que se creen machos, jefes y señores del hogar como los califican en las encuestas, y por esa creencia se arrogan el poder de mandar y disponer en su hogar como a bien tengan. Se creen dueños de los bienes, de la esposa o compañera y de los hijos. Si sus órdenes y caprichos no se cumplen se creen con derecho a castigar, en algunos casos con derecho a lesionar y frente a la decisión de la mujer de no seguir bajo el yugo varonil deciden asesinarla.

Para por lo menos minimizar estas formas de esclavitud, es necesario una política de EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA, de preparación de la mujer para su auto sostenibilidad y de autoridades que protejan a las familias antes de ser agredidas. El dar lamentos y decir NI UNA MAS, es una política insulsa que en nada contribuye a sanear la maldad en las familias. En muchas Comisarias y Defensorías de Familia las mujeres y sus hijos e hijas que piden protección son agredidas y victimizadas.

EMPLEOS PARA PROFESIONALES SIN EXPERIENCIA

Reconocer que un veterinario, un abogado, un médico, un arquitecto no tiene experiencia y por esta razón no pueden ser contratados, es tanto como afirmar que les dieron el título sin que sean veterinarios, abogados, médicos, arquitectos y afirmar que no tienen capacidad para ejercer su profesión.

Y esta afirmación se puede hacer respecto de todas las profesiones, según las razones que tuvo el Gobierno para dictar del Decreto 2365 de 2019, por medio del cual se promueve que los jóvenes entre 18 y 28 años, que no acrediten experiencia laboral, puedan vincularse en las entidades del Estado.

Dice el decreto: “En la adopción o modificación de sus plantas de personal permanente o temporal, el 10% de los nuevos empleos de las entidades públicas no deberán exigir experiencia profesional para el nivel profesional, con el fin de mitigar las barreras de acceso y posibilitar la vinculación al servicio público de los jóvenes entre 18 y 28 años”, explicó el Presidente.

¿Y hay seguridad de que un empleo público permite adquirir experiencia profesional? Para ser alcalde, ni siquiera de capital de departamento, es necesario ni siquiera saber leer y escribir.

Y las decisiones de la Contraloría y de la Procuraduría dan cuenta de que el servició público se mueve en torno de la corrupción y de la componenda. Es muy difícil que una empresa privada enganche personal que “haya tenido experiencia” en el sector público. La empresa privada selecciona su personal y lo inicia en el nivel de Junior y lo va formando de tal manera que llegue a niveles ejecutivos. Y quienes no den la talla se van quedando en el camino, van saliendo de la empresa y muchos de ellos con mayor experiencia que la adquirida durante su formación profesional deciden abrir sus propias empresas la mayor de las veces con éxitos que nunca lograrían en el sector público, verdaderos nidos de burocracia.

Afirmar que un profesional no tiene experiencia, no puede realizar su oficio para el que según su diploma dice fue preparado es reconocer que la educación en Colombia tiene falencias muy graves.

La falta de preparación práctica, la acumulación desordenada de teorías se ve en los arquitectos e ingenieros a los que se les caen los edificios, en los abogados especializados en legislación ambiental expertos en pedir licencias para talar árboles e intervenir humedales, en médicos que no saben atender un paciente si no tienen a mano las máquinas que toman la tensión, que detectan una fiebre o una infección. Para ellos los dolores de cabeza se deben a problemas virales y no ahondan en las verdaderas causas de la patología.

Y en el sector público, los ordenadores del gasto incurren en malversación del patrimonio y los concejales, diputales y congresistas no saben cómo se tramita un acuerdo, una ordenanza, una ley. Ejemplo típico son los defectos en la llamada ley de financiamiento que justamente fue declarada contraria a la Constitución por vicios de forma, es decir por haberla hecho mal.

Entonces lo que debemos hacer es formar técnicos, tecnólogos y profesionales idóneos, verdaderamente capaces de ejercer sus profesiones y que sus empleos les sirvan para mejorar sus conocimientos, su formación profesional y para genera riqueza en la familia y la sociedad.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, la autoestima, el civismo, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en Colombia.

Bogotá, del 13 al 19 de enero de 2020

