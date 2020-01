El «Joker» recibió 11 nominaciones a los Oscar

La historia del villano de los cómics “Joker” lideró el lunes las nominaciones a los premios Oscar 2019, con 11 candidaturas, incluyendo Mejor Película.

La cinta de Warner Bros protogonizada por Joaquin Phoenix competirá por la principal estatuilla con “Ford vs Ferrari”, “The Irishman”, “Jojo Rabbit”, “Little Women”, “Marriage Story”, “1917”, “Once Upon a Time in Hollywood”, y la película surcoreana “Parasite”.

“The Irishman” y “Once Upon a Time en Hollywood” obtuvieron 10 nominaciones cada una.

Los Oscar, las premiaciones más importantes en la industria del cine, se entregarán en una ceremonia en Hollywood el 9 de febrero. Reuters