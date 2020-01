Así arrancó la Conversación Nacional entre los jóvenes y el Gobierno

Con identificación de focos de trabajo, prendió motores la Conversación Nacional entre los jóvenes colombianos y el Gobierno. La Vicepresidente Marta Lucía Ramírez invitó a los participantes a construir unidos la mejor versión de Colombia, desde lo positivo, con la mente abierta para hacer ajustes e incorporar nuevos proyectos.

“Todos tenemos que encontrarnos en algún lugar, para definir cuál es el país que queremos. Estoy segura de que no habrá diferencias de edad, ni sociales, ni de posición, ni de profesión. Estoy segura que todos queremos un país justo, incluyente, educado, emprendedor, sostenible ambientalmente, con oportunidades. Un país en paz, con progreso”, sostuvo.

Educación con enfoque regional, salud, inclusión de minorías, construcción de paz, ingreso al mercado laboral, y reconocimiento del territorio desde la diversidad y el emprendimiento, fueron algunas de las prioridades identificadas por los jóvenes.

La Vicepresidente recordó que actualmente existe el Plan de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, que contempla muchos de los temas propuestos por los jóvenes, y enfatizó que esta conversación servirá para poner acelerador. “Miremos lo que cada uno puede aportar para tener un mejor país. Nosotros, como Gobierno, los escuchamos a ustedes, porque lo que esté en nuestras manos, lo haremos todos, sin reservas, para esa Colombia que soñamos nosotros y ustedes”.

El diálogo estuvo segmentado en 14 mesas, con tres jóvenes moderadores, y con presencia de ministros y directores de entidades. La Vicepresidente acompañó el trabajo en cada uno de los grupos, y escuchó las inquietudes de estudiantes y líderes de organizaciones.

“Los hemos invitado a conversar, a compartir entre nosotros cuáles son los anhelos, las preocupaciones, los temores. También tenemos que reconocernos en nuestros miedos. El pasado ya no lo podemos cambiar, pero lo que sí podemos cambiar es el futuro de Colombia. Concentrémonos en el presente. El gobierno tiene toda la disposición para conversar con los colombianos, para recoger de todos los ciudadanos sus aportes, sus ideas, para construir el país que anhelamos”, dijo la alta funcionaria.

Por su parte, el Presidente Iván Duque, quien hizo un balance del encuentro, afirmó que más que diferencias, hay convergencias con los jóvenes y agradeció su papel en la Conversación Nacional. “Creo que este diálogo refleja una identidad sobre el presente y el futuro. En los momentos de adversidades sale a flote la resiliencia nacional. Las adversidades, convirtámoslas en oportunidades”, invitó el Primer Mandatario.

Presidente y Vicepresidente coincidieron en que la educación es piedra angular para transformar a Colombia.

“Este ejercicio lo queríamos iniciar más adelante, porque a partir del Bicentenario descubrimos que hay muchos colombianos que no conocen nuestra historia. Cuando desconocemos el pasado, no hay sentido de pertenencia, no reconocemos las cosas buenas que se han construido durante estos 200 años: cómo hemos construido unas instituciones, una democracia, una economía de mercado, que debemos seguir mejorando. Aquí estamos todos para para llamar a la acción propositiva, constructiva, no a la acción pasiva que nos deja sólo lamentándonos de lo que otros no hicieron bien, cuando tenemos posibilidades de aportar para hacer las cosas mucho mejor”, afirmó la alta funcionaria.

Las voces de la juventud

“Que todos los medios de comunicación se enteren de que, por primera vez, Colombia se sentó a hablar con los jóvenes de diferentes corrientes políticas y pensamientos, y logramos unirnos como país”, señaló Andrés Mota, uno de los moderadores de la jornada.

Para Sandry Zamudio, enlace de juventud del municipio de Suan, Atlántico, fue una conversación provechosa y bastante nutrida. “Cada quien retroalimentaba de acuerdo con sus necesidades, lo que sentía con base en las fallas. Es la primera vez que un gobierno incluye a todo el territorio nacional. Estamos dando las líneas para construir un verdadero país con equidad, porque somos nosotros los agentes que conocemos las necesidades de los territorios”, dijo.

De otro lado, Aldaír Romero, de la región del Urabá, sostuvo que el país estaba en mora de tener un diálogo como el actual. “Este es un espacio superpoderoso. Me voy muy emocionado, porque creo que se están disponiendo canales que de verdad son útiles para construir un mejor país”, indicó.

Entre las reglas de juego que los mismos jóvenes acordaron estaban dejar el ego afuera, olvidarse de los sesgos y los prejuicios, y respetar al otro, pautas que se cumplieron a cabalidad durante la jornada, en la que primó la cordialidad.

Llamó la atención, la presencia de Jáider Leonardo Guiral, de 14 años, estudiante del grado noveno del Colegio Guillermo Cano, de Ciudad Bolívar. Un pequeño con grandes ideas, que instó a todos los participantes a emprender, y pidió más colegios técnicos para Bogotá.

La Vicepresidente pidió a los asistentes convocar –para los próximos encuentros- mayor cantidad de jóvenes de las áreas rurales y de todas las regiones de Colombia, para que se haga un trabajo transversal, que impacte en los territorios.