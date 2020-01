Disney logra 20 nominaciones a los Premios Oscar 2020

Disney logró un total de 20 nominaciones a los Premios de la Academia 2020 para 9 de sus películas.

La película JOJO RABBIT dirigida por Taika Waititi, estrena en Colombia el jueves 16 de enero y fué la película que más nominaciones alcanzó, incluyendo Mejor Película, Guión Adaptado y Mejor Actriz de Reparto con Scarlett Johansson.

La edición Nº 92 de estos premios que se celebrará el próximo 9 de Febrero en el Teatro Dolby en Los Angeles, será televisado por la cadena ABC y se transmitirá en más de 225 paises alrededor del mundo.

JOJO RABBIT

– Mejor Película. Carthew Neal y Taika Waititi, Productores.

– Mejor Guión Adaptado. Taika Waititi.

– Mejor Actriz de Reparto. Scarlett Johansson.

– Mejor Edición. Tom Eagles.

– Mejor diseño de producción. Diseño de Producción: Ra Vincent. Decoración del Set: Nora Sopková.

– Diseño de vestuario. Mayes C. Rubeo.

AVENGERS: ENDGAME

– Mejores Efectos Visuales. Dan DeLeeuw, Russell Earl, Matt Aitken y Dan Sudick.

CONTRA LO IMPOSIBLE

– Mejor Película. Peter Chernin, Jenno Topping y James Mangold, Productores.

– Mejor Edición. Michael McCusker y Andrew Buckland.

– Mejor Edición de Sonido. Donald Sylvester.

– Mejor Mezcla de Sonido. Paul Massey, David Giammarco y Steven A. Morrow.

STAR WARS: EL ASCENSO DE SKYWALKER

– Mejores Efectos Visuales. Roger Guyett, Neal Scanlan, Patrick Tubach y Dominic Tuohy.

– Mejor Edición de Sonido. Matthew Wood y David Acord.

– Mejor Banda Sonora Original. John Williams.

FROZEN 2

– Mejor Canción Original. «Into the Unknown». Música y Letra por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez

TOY STORY 4

– Mejor Película Animada, Josh Cooley, Mark Nielsen y Jonas Rivera.

– Mejor Canción Original. «I Can´t Let You Throw Yourself Away». Música y Letra por Randy Newman.

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL

– Mejor maquillaje y peinado. Paul Gooch, Arjen Tuiten y David White.

EL REY LEÓN

– Mejores Efectos Visuales. Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones y Elliot Newman.

AD ASTRA

– Mejor Mezcla de Sonido. Gary Rydstrom, Tom Johnson y Mark Ulano.