16 de enero el discutido Día Mundial de Los Beatles

El 16 de enero de 1957 fue inaugurado Cavern Club, el famoso local de Liverpool donde The Beatles hicieron su debut en el mundo de la música. Los promotores de la efeméride mantienen que de no ser por la apertura de ese local jamás se hubiera llegado a la actual beatlemanía.

Otros miles de seguidores de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, y más específicamente los británicos, festejan el Día de The Beatles el 6 de julio. Argumentan que es la fecha en la que conocieron John Lennon y Paul McCartney, considerados los ‘alma mater’ de la banda.

Pero hay un tercer día en discordia. Se trata del 10 de julio. Sus defensores recuerdan el 10 de julio de 1964 el grupo volvió a Liverpool después de su exitosa gira por Estados Unidos para la premiere de su comedia musical ‘A Hard Day’s Night’. la película se estrenó en el Pavilion Theatre en Londres el 6 de julio de 1964, un día antes del cumpleaños de Ringo Starr.

Sea como fuere, es indudable que cada vez cobra más fuerza celebrar el Día Mundial de los Beatles el 16 de enero. Tal vez algún día todos los virtuosos de la beatlemanía se pondrán de acuerdo sobre cuándo celebrar el día mundial del grupo, pero puede ser un sueño difícil de cumplir. Lo mismo ocurre cuando se busca un consenso que determine cuál es la mejor canción de los ‘cuatro de Liverpool’. Hasta entonces, nada mejor que disfrutar de su inmortal música a diario, sin poner la mirada en un día concreto del calendario.

Sobre este tema, al parecer, no es del todo cierto. Aunque a los fans les encantaría, lo cierto es que la Unesco no declaró un Día Mundial de los Beatles. Pues en su web donde se especifican los días mundiales e internacionales no hay aclaración sobre ello, y no aparece.