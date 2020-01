MinJusticia anuncia plan de choque para solucionar hacinamiento carcelario

La Ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello Blanco, confirmó que su cartera avanza en un plan de choque que busca superar el problema de hacinamiento que hoy afecta a estaciones de policía, unidades de reacción inmediata (URI’s) y centros penitenciarios y carcelarios del país.

El pronunciamiento de la alta funcionaria se dio con motivo de las declaraciones que ha entregado en los últimos días la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien ha asegurado que el tema del hacinamiento es responsabilidad del Gobierno Nacional.

La titular de la cartera de Justicia reconoció que no se puede negar dicha problemática, la cual es una preocupación del Gobierno Nacional. Al tiempo, recordó que cuando una persona es capturada se lleva a una Unidad de Reacción Inmediata (URI), y que de ahí se remite a un centro penitenciario para sindicados o procesados, no para condenados.

“El artículo 17 del Código Penitenciario asigna a los entes territoriales la función de encargarse de los sindicados o procesados, y dos sentencias de la Corte Constitucional confirmaron que era una responsabilidad de dichos entes, manifestando que los presupuestos municipales y distritales deben incluir partidas para tal fin”, anotó.

La Ministra añadió que el Gobierno entiende que las alcaldías tienen en sus presupuestos muchas responsabilidades sociales, y que ha visto cómo, con el paso del tiempo, han dejado de lado la misión de construir y mantener centros penitenciarios para sindicados o procesados, por lo que hoy los acompaña y ayuda en esa tarea.

En cuanto al plan de choque, Margarita Cabello indicó que el objetivo es generar cupos carcelarios, y que ya se adjudicó la construcción de la cárcel de San Ángel en Magdalena, que generará 1.500 cupos. Igualmente, dijo que se contrataron los diseños para la cárcel de Riohacha, que representarán otros 1.500; y que se recibió el lote para construir la cárcel de Candelaria (Atlántico), que aportará 5.000 más. Además, se contrataron estructuras modulares que se construirán en 10 meses en Cartagena, Santa Marta, Barranquilla e Itagüí.

“En total ayudaremos con unos 20.000 nuevos cupos, pero ese no es el único problema. Existen otros relacionados con Política Criminal que originan el hacinamiento. En el tema específico de Bogotá queremos colaborar, pero hay que reconocer que hay mucha responsabilidad del ente territorial, además de un problema social de valores y principios. Aquí no se trata de discutir responsabilidades, sino de trabajar para solucionar un problema que aqueja a la sociedad”, señaló.

La Ministra de Justicia afirmó que no es bueno hablar de ‘tirarse la pelota’ porque Gobierno son todos, incluidas las alcaldías. “Desde que llegué al Ministerio he manifestado que debemos trabajar de manera solidaria. Y ya he hablado con el Director Nacional de Planeación con el fin de que las regalías que vayan para los departamentos, distritos y municipios sirvan para construir y mantener centros para sindicados”, puntualizó.