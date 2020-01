Taquillera que no dejó colar policías en Transmilenio deberá pagar millonaria multa

La funcionaria de la empresa Recaudo Bogotá, quien la semana pasada impidió que un grupo de personas, quien se hacían pasar por policías ingresaran sin pagar a Transmilenio ahora deberá pagar una multa de un millón 170 mil pesos por dos comparendos impuestos por supuestas infracciones contra el Código Nacional de Policía.

La taquillera de Recaudo Bogotá, identificada como Vivian Acosta, denunció que las multas por por «obstaculizar procedimientos policiales» y por «portar objetos cortopunzantes en un lugar público», se las impusieron el día del incidente con los policías.

Acosta afirmó que no portaba ningún objeto cortopunzante y que no dejó colar a estas personas porque iban de civil, y no llevaban ninguna identificación que probara que se trataba de policías

El hecho se presentó la semana pasada en la estación de la Jiménez, en el centro de Bogotá, donde la funcionaria fue tratada como si fuera una delincuente.

En un video que se ha viralizado por redes sociales, y que muestra el momento del irregular procedimiento se escucha a la mujer diciendo: «¿Por qué me tienen que tratar así?, me están tratando como una vil ladrona».

#Bogotá ? Denuncian presunto abuso de autoridad a funcionaria de Recaudo Bogotá. Según la denuncia hecha en redes sociales, la funcionaria habría sido esposada por no dejar entrar a los policías sin pagar el pasaje. https://t.co/9CqaeIClva pic.twitter.com/3r5he5JQtA — Caracol Radio (@CaracolRadio) January 12, 2020

En las imágenes se ve que la funcionaria le pide a los uniformados que esperen a su supervisora, sin embargo, estos continúan con el procedimiento, y la amenazan con que se la van a llevar hacia una Unidad Permanente de Justicia – UPJ.

Luego los policías la sacaron de la estación y la retuvieron bajo una de las carpas de la institución, sujetándola con las esposas a la cerca de un árbol.

Por su parte, el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá, coronel Javier Martín señaló en días pasados que «Estamos frente a un procedimiento irregular de un policía que trabaja en la Estación de Transmilenio, inmediatamente se tuvo conocimiento de este caso, la Oficina de Control Disciplinario procedió a aperturar una investigación, la cuál se le está dando celeridad para establecer su posible responsabilidad que se pudo haber cometido».

Finalmente, el Comandante encargado de la Policía Bogotá advirtió que la institución es enfática en rechazar el abuso de autoridad, los procedimientos irregulares y el mal trato a la mujer, toda vez que la Institución a diario busca fortalecer las buenas relaciones con la Alcaldía y la misma ciudadanía.