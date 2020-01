Duque: Eln maneja un discurso hipócrita, invoca la paz pero permanentemente atenta contra ciudadanos

–El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, aseguró este viernes que los cabecillas del Eln “todavía pretenden tener un discurso hipócrita donde invocan la paz, pero permanentemente atentan contra los ciudadanos, muchos de ellos indefensos, muchos de ellos de comunidades que han estado afectadas por la pobreza”.

Durante la conmemoración del primer año del atentado terrorista con carrobomba, perpetrado por el Eln al principal centro de formación de la Policía Nacional en Bogotá, en el que fallecieron 22 cadetes de la institución, el Jefe de Estado aseguró que “la defensa de la seguridad es ante todo un valor democrático; es ante todo la provisión de un bien público”.

Enfatizó que “esta debe ser una ocasión para que el mandato de los ciudadanos de querer la paz signifique, para quienes están en el terrorismo, que la paz no se puede construir con ellos, si ellos pretenden intimidar con el terror y con la violencia a la comunidad”.

Recordó que cuando asumió la Presidencia de la República anunció que se iban a evaluar las conversaciones que el Eln adelantaba con el Gobierno anterior. “En 17 meses de conversaciones perpetraron más de 400 actos de terror, asesinaron más de 100 ciudadanos y cometieron más de 10 secuestros”, recordó.

“Por esa razón, dijimos con claridad que cualquier aproximación a la generación de confianza empieza por la liberación de todos los secuestrados y que se les ponga fin a todos los actos criminales”, recalcó.

Con base en esta decisión, el Presidente enfatizó que “aceptar el uso de la paz como herramienta discursiva mientras se atenta contra la población, es legitimar la violencia misma en contra el pueblo colombiano”, por lo cual dijo: “El llamado es claro y permanente: sin esas dos convicciones no se puede aceptar que la paz se convierta en un petimetre de sastrería, utilizado para alimentar discursos para la galería”.

El Mandatario dejó claro que “Colombia quiere construir paz y Paz con Legalidad; Colombia quiere construir paz sin impunidad; Colombia quiere construir una paz creíble y sólida, pero esa paz creíble y sólida empieza porque crímenes como el que se cometió en esta Escuela, hace un año, jamás queden en la impunidad”.

En este sentido, dijo que la Policía, el Ejército y todas las fuerzas “han estado presentes en el territorio y en el último año han enfrentado a esas estructuras terroristas de quienes perpetraron este atentado, teniendo más de 1.500 capturas, más de 500 desmovilizaciones y muchos de sus cabecillas afectados por la valentía y el heroísmo”.

Finalmente, destacó que Congreso de la República sacó adelante la reforma que estableció la no conexidad del secuestro y el narcotráfico con el delito político, por lo que no pueden ser cobijados con amnistías, y aseguró que “el mensaje que le llega a esas estructuras terroristas, de manera diáfana, de que no vamos a dejar doblegar las instituciones”.