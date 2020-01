López Obrador: Se vende, se renta o se rifa el avión presidencial

–El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que el lujoso y polémico avión presidencial «se va a vender», tras advertir que no piensa «subir» a esa aeronave.

«Se vende, se renta o se rifa», reiteró el mandatario durante un diálogo con pueblos mixtecos en Oaxaca, en el sur del país.

López Obrador afirmó que a su Gobierno le está costando deshacerse del Boeing 787-8 Dreamliner —nombrado ‘José María Morelos y Pavón’— porque «no hay quien lo compre» y aclaró que no lo usará porque «no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre».

«Es un palacio para los cielos, es una ofensa para el pueblo de México», afirmó el presidente, recordando que el dinero que se obtenga de su venta —calculada en 130 millones de dólares— será invertido en la compra de equipos médicos para hospitales públicos.

Los pronunciamientos los hizo López Obrador luego de reiterar su decisión de «acabar con los lujos en el gobierno, pues, subrayó, «había gobierno muchos lujos, con muchas extravagancias, sueldos hasta de 700 mil pesos mensuales».

Y agregó: Estamos bajando los sueldos de los arriba para aumentar los sueldos de los de abajo. Eso se llama justicia laboral. Ha aumentado el salario mínimo. En 13 meses que llevamos, el año pasado el aumento 16 por ciento, este año 20 por ciento.

¿Saben desde cuándo no aumentaba así el salario mínimo? Llevaba 40 años que no había aumento del salario mínimo como se ha registrado en el tiempo que llevamos en el gobierno.

Además destacó: Miren, ya desapareció el Estado Mayor Presidencial. Esos ocho mil elementos pasaron a formar parte de la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa y es ya pueblo uniformado para proteger a la gente que lo necesita. Al presidente lo cuida el pueblo, al presidente lo cuida la gente, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer».

Y luego se refirió al avión presidencial y dijo: Ya se tomó la decisión, se va a vender ese avión presidencial. Se vende, se renta o se rifa, pero yo no me voy a subir a ese avión. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre.

¿Por qué nos está costando trabajo venderlo?, preguntó el presidente y se respondió:

Porque no hay quién lo compre. Imagínense, no lo tiene ni Donald Trump. Está valuado en dos mil 500 millones de pesos, tiene para 280 pasajeros, pero lo adaptaron para que pueda ser transportados 80. Eso sí, salas de junta, restaurante, alcoba. Es un palacio para los cielos, una ofensa para el pueblo de México.

Por eso no sólo nos vamos a deshacer de ese avión que, dicho sea de paso, todo lo que se obtenga por la venta de ese avión va a ser para comprar equipo médico, para rayos X, para ambulancias, para tomógrafos, mastógrafos, para que no falten los equipos en los hospitales públicos. De ahí vamos a tener recursos», concluyó.